Líder tabuľky AC Miláno vybuchol s Atalantou, Inter ich zaváhanie nevyužil

Futbalisti Atalanty Bergamo zvíťazili v šlágri sobotňajšieho programu 19. kola Serie A na ihrisku AC Miláno 3:0 a lídrovi tabuľky pripravili len druhú prehru v sezóne.

Zaváhanie "rossoneri" nevyužil druhý Inter, keď len remizoval na pôde Udinese 0:0. Atalanta bola počas celého zápasu aktívnejšia smerom dopredu a v 26. minúte jej bol odmenou vedúci gól. Robin Gosens nacentroval loptu do šestnástky a tiesnený Cristian Romero ju poslal hlavou do siete. Krátko po zmene strán zvýšil na 2:0 z penalty Josip Iličič a v 77. minúte uzavrel skóre po rýchlom brejku Duvan Zapata. Atalanta sa vďaka triumfu posunula na štvrté miesto tabuľky, piaty Neapol a šiesty Juventus však odohrali o dva zápasy menej.

Inter v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom mal v zápase prevahu, ale svoje šance nedokázal dotiahnuť do gólového konca. V tabuľke mu patrí druhé miesto s dvojbodovým mankom za mestským rivalom.

Tretí AS Rím vyhral po dramatickom priebehu nad Speziou 4:3. Domáci Rimania viedli v 55. minúte 3:1, no hostia chvíľu na to znížili a v 90. minúte vyrovnal na 3:3 útočník Daniele Verde. V nadstavenom čase však vyšla AS ešte jedna akcia, keď Leonardo Spinazzola poslal center do šestnástky, Bruno Peres posunul loptu pod seba lepšie postavenému Lorenzovi Pellegrinimu a ten rozhodol o triumfe domácich. AS stráca na Inter štyri body.

