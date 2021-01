Ronaldo si mohol prilepšiť o milióny eur ročne, no odmietol: Krajina chce teraz nalákať Messiho

Portugalský futbalista a hviezda Juventusu Turín, Cristiano Ronaldo (35), odmietol ponuku stať sa tvárou saudskoarabského cestovného ruchu a to aj napriek tomu, že si mohol ročne prilepšiť o takmer 6 miliónov eur.

Náplňou tejto práce by podľa denníka The Telegraph boli futbalistove návštevy Saudskej Arábie, pričom jeho tvár by bola použitá vo všetkých propagačných materiáloch. Saudská Arábia sa však nevzdáva a už

Krajina na Blízkom východe vzbudzuje obavy kvôli (ne)dodržiavaniu ľudských práv, čo môže byť dôvod, pre ktorý Ronaldo štedrú ponuku odmietol. Skupiny za ľudské práve napr. odsúdili šéfov F1, ktorí naplánovali predposledné preteky sezóny v roku 2021 práve v Saudskej Arábii. Kritizované bolo aj rozhodnutie usporiadať v krajine odvetu boxerov Anthonyho Joshuu proti Andymu Ruizovi Jr.