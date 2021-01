Obrovská radosť juniorskej majsterky Európy Jenčušovej: Pozvánka medzi profesionálov!

Bývalá triatlonistka si plní cyklistické sny. Nora Jenčušová (18), ktorá na októbrových ME juniorov a do 23 rokov v dráhovej cyklistike v talianskej Fiorenzuola d ́Arda získala zlatú medailu v olympijskej disciplíne scratch, má ďalší dôvod na radosť.

Už o pár dní sa pripojí k profesionálnemu talianskemu tímu BePink, ktorý má vysoké ambície!

Na ME mala premiéru a nepatrila medzi favoritky. Aké má spomienky na október 2020? „Preteky prebiehali veľmi takticky. Všetky sme si strážili pozície a pritom čakali, čo urobia druhé. Päť okruhov pred cieľom sa mi podarilo nastúpiť. Až v poslednom okruhu, keď som videla, že mám dostatočný náskok, som uverila, že som vyhrala. Dobrý priebeh úniku mi signalizoval aj reprezentačný tréner Jiří Mikšík. Taktiku vrátane možnosti nástupu a úniku, som pred štartom preberala aj s mojím otcom Norbertom,“ uviedla pre Nový Čas študentka maturitného ročníka Gymnázia v Spišskej Novej Vsi.

PRESUN DO TALIANSKA

Nora dostala pozvánku na sústredenie v novom tíme – v talianskom profesionálnom zoskupení BePink. „Som plná očakávaní, aké to bude v novom prostredí. Mala by som tu ,vyfasovať‘ kompletné oblečenie, vrátane dresov. Jazdiť budem na bicykli De Rosa.“ Naša medailistka, ktorá začínala so športom (plávanie) v deviatich rokoch a venovala sa aj triatlonu, sa pripravuje doma v Spišskej Novej Vsi. „Keďže na Slovensku nemáme krytú dráhu, keď jediná otvorená je v Prešove, využívam na tréning klasické formy, telesné cvičenia, beh, jazdu na trenažéri či horskom bicykli.

Som zvyknutá trénovať sama, alebo za autom s otcom. Pomáhajú mi aj tunajší cyklisti z CEA Schwabik cycling bývalý slovenský reprezentant Johann Schwabik a jeho otec. Netrpezlivo čakám, kedy odcestujem na prvé sústredenie do teplejšieho prostredia v Taliansku či Španielsku, nemám rada zimu. Teším sa na jar.“

KDE MÁ REZERVY

Vlani sa stala majsterkou Slovenska v časovke jednotlivkýň, následne na juniorských ME na ceste v Plouay obsadila 8. miesto. Bude naďalej jazdiť na ceste i na dráhe, či sa začne špecializovať na dráhu? „Ešte nad tým veľmi nerozmýšľam, časovky ma bavia, cítim, že tam mám rezervy. Na dráhe zasa nie je až toľko podujatí, že by som nestíhala cestné preteky. Mám rada preteky, kde sa jazdí aktívne.“

Čo je scratch?

Sú to dráhové preteky jednotlivcov na určitú vzdialenosť, v ktorých, na rozdiel od bodovacích pretekov, nie sú vypisované bodovacie špurty. Poradie v pretekoch sa stanoví na základe prejazdu pretekárov cieľovou čiarou, pričom sa započítavajú zisky okruhov. Je to obdoba cestných pretekov.