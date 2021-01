Manželia zomreli na COVID tri dni pred plánovaným očkovaním: Ich posledný prejav lásky láme srdce

Láska až za hrob. Manželský pár zomrel na ochorenie Covid-19 spoločne, držiac sa za ruky, iba tri dni predtým, ako mali byť proti vírusu zaočkovaní.

Dick († 89) a Shirley († 87) Meekovci zákernému vírusu podľahli, keď ležali bok po boku v nemocnici neďaleko ich domova v americkom štáte Ohio, informuje portál Metro. Skonali len pár minút po sebe 16. januára, tri týždne po tom, čo oslávili 70. výročie svadby.

Dick a Shirley po sebe zanechali nádhernú rodinu piatich detí, 13 vnúčat a 28 pravnúčat. Ich dcéry, Debbie Howell, Vicki Harper a Kelly Meek vyjadrili nádej, že smrť ich rodičov bude varovaním pre všetkých pred smrteľným koronavírusom, informujú správy WMC 5 Action News.

Kelly povedala, že jej rodičia oslávili 22. decembra svoje platinové svadobné výročie. Pár dní na to sa začali cítiť chorí a 8. januára mali pozitívny test na Covid-19. Ešte v tej istý deň ich previezli do nemocnice a boli umiestnení do samostatných izieb, vzdialených od seba o jedno poschodie.

Ich stav sa rýchlo zhoršoval, uviedla Kelly a dodala, že rodina požiadala personál nemocnice či by ich rodičia mohli byť spolu počas ich posledných dní. "Mama odišla prvá, držali sa za ruky. Sestrička potom položila maminu hlavu na otcove rameno a povedala - Dick, je v poriadku odísť. Shirley na vás čaká... Po pár minútach odišiel aj on," opísala srdcervúci príbeh.

"Moji rodičia dostali požehnanie, keď spolu kráčali nebeskými bránami do večnosti a nikdy nemuseli čeliť tej osudnej vete - až kým nás smrť nerozdelí,“ povedala. "Naše srdcia sú rozbité, ale sme pokojní s vedomím, že sú spolu naveky v nebi," uzavrela dcéra.