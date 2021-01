Tínedžerka zistila, že je tehotná až pri pôrode: Krutá hra osudu, rodina je zdrvená

Nevedia sa spamätať z toho, čo sa stalo. Rodina sa nečakane rozrástla o vnúčika, no prišli o milovanú dcéru.

Danielle Joneseová netušila, že je tehotná, až kým nezačala rodiť. Tínedžera priviedla synčeka na svet doma v Bristole, no po pôrode ju museli okamžite previezť do nemocnice. Napriek snahe lekárov sa mladé dievča nepodarilo zachrániť. Danielle vyhlásili za mŕtvu, napísal portál The Sun. Čo bolo príčinou tragickej smrti odhalí až pitva.

Jej synček Danny je momentálne v nemocnici, kde na neho neustále dáva pozor zronený otec Ozzy Godfrey. Smrť priateľky si nedokáže vysvetliť. Na sociálnej sieti zverejnil dojemný príspevok a fotku synčeka v inkubátore. "Mám chlapčeka, ktorého by si Dani priala. Je strašné, že ho neuvidí. Vyzerá rovnako ako jeho mama. Bojujem za teba malý muž, buď aj ty silný pre mňa. Neopúšťaj ma," napísal Ozzy. "Nemôžem uveriť, že som ťa stratil. Milovala som ťa viac ako čokoľvek na svete. Postarám sa o nášho malého," dodal v ďalšom smutnom príspevku.

Priatelia mladej ženy spustili internetovú zbierku na pohreb Danielle. "Naša priateľka Danielle prišla o život. Bola taká nevinná a milá. Pre nás všetkých to bol skutočný šok. Jej krásny chlapček, Danny, je stále v nemocnici. Rodina pre neho nemá vôbec nič lebo o tehotenstve nevedeli. Ocenia každú pomoc," napísali na stránke.