Oddaný psík dojal celý svet: Na svojho pána čakal pred nemocnicou 6 dní! Emotívne stretnutie

Dojímavý príbeh vernosti a oddanosti!

Naši domáci miláčikovia vedia v hraničných chvíľach prejaviť bezhraničnú trpezlivosť a takú odvahu, aká sa medzi ľuďmi často nevidí. V tureckom Trabzone čakal psík dlhých šesť dní na svojho pána pred dverami nemocnice. Príbeh mal šťastný koniec, keďže pacienta už prepustili do domácej liečby. Ale radosť psíka pri ich zvítaní nepoznala hraníc.

Keď Cemala Senturka pred týždňom náhle odvážala sanitka do nemocnice v prímorskom letovisku Trab­zon, jeho rodinným príslušníkom rozhodne nebolo všetko jedno. Najväčšie utrpenie však podľa všetkého prežívala malá sučka Boncuk (v preklade guľôčka). Tá sa rýchlo rozbehla za sanitkou a vyšpehovala ju už ku vchodu do nemocnice. A odtiaľ sa už nechcela ani pohnúť, až kým svojho pána znova neuvidí. Pacientova dcéra Aynur ju šesť dní po sebe každý večer brala domov, no každé ráno sa psík v rovnakú hodinu vrátil naspäť.

„Prichádza sem každé ráno okolo deviatej a čaká tu až do súmraku. Nechce sa ani pohnúť. A vždy, keď sa otvoria dvere, snaží sa strkať hlavičku dnu,“ prezradil tureckým médiám pracovník bezpečnostnej služby. Po siahodlhom čakaní Boncuk konečne dostala vytúženú odmenu. Po šiestich dňoch jej pána prepustili do domácej liečby. Zábery, ako verný psíček nadšene poskakuje okolo starého pána na vozíku, sa okamžite stali hitom internetu. „Je na mňa veľmi navyknutá. A aj mne veľmi chýbala,“ prezradil novinárom dojatý majiteľ nezbednej Boncuk.