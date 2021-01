Komplikácie aj falošné správy: Pochybnosti nad olympiádou, Japonci ju nechcú!

Športoviská v Tokiu sú pripravené, aby o pol roka privítali účastníkov olympijských hier. Pandémia koronavírusu a spomalené tempo očkovania ale spôsobili ďalšie pochybnosti, či ju bude možné usporiadať.

Podľa britského denníka The Times je japonská vláda zmierená s ďalším odkladom. Vláda to popiera, faktom ale je, že až 80 % Japoncov sa v prieskume vyjadrilo proti olympiáde v tomto roku!

„Nikto to nechce povedať ako prvý, ale panuje zhoda v tom, že je to príliš zložité. Osobne si nemyslím, že sa hry budú konať,“ povedal zdroj The Times.

Hovorca vlády Manabu Sakaj označil správu za nepravdivú, organizátori hier uviedli, že prípravy sú v plnom prúde. „Musíme brať do úvahy aktuálnu situáciu vo svete a v istom momente budeme musieť definitívne rozhodnúť. Dovtedy však bude japonská vláda robiť všetko, čo je v jej silách, aby sa hry uskutočnili,“ vyhlásil Sakaj s tým, že sa pracuje na štyroch variantoch podľa toho, ako veľmi sa nákaza bude šíriť. Aké to budú, bude známe na začiatku februára. Do marca sa má rozhodnúť o prítomnosti divákov na tribúnach. Obrovským rizikom z hľadiska šírenia nákazy je koncentrácia obrovskej masy ľudí. Počas zhruba dvoch týždňov sa v dejisku premelie približne 15 000 športovcov aj so sprievodom. Kľúčové budú zrejme najbližšie dva mesiace. Vlaňajšie rozhodnutie o odložení hier prišlo 24. marca, len dvanásť dní po zapálení olympijského ohňa.

Olympijské hry v Tokiu už museli pre pandémiu o rok odložiť, uskutočniť by sa mali v novom termíne od 23. júla do 8. augusta 2021.