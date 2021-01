S hoaxmi o očkovaní sa roztrhlo vrece! Milota vypisovala o lekároch v ťažkom stave po druhej dávke: TOTO nečakala!

Konšpirátori sa nezmôžu na nič iné, len šíriť nezmysly, ktoré nemajú overené. V spoločnosti tak vyvolávajú strach, ktorý je nebezpečný.

Slovenská polícia má čo robiť, aby skrotila hoaxy, ktoré sa šíria o súčasne najviac diskutovanej téme. Očkovanie leží na srdci mnohým konšpirátorom a neštítia sa o tom šíriť bludy, ktoré zneisťujú spoločnosť. Najskôr sa šíril hoax o zdravotníkoch z nemocnice v Humennom, ktorí mali dostať po očkovaní anafylaktický šok.

Túto správu nemocnica dementovala a potvrdila, že má zaočkovaných už väčšinu zdravotníckych pracovníkov a nedošlo k žiadnym komplikáciám. Konšpirátori sa však odmietajú zastaviť a na svetlo sveta vypustili ďalší hoax o lekároch, ktorí skončili v nemocnici vo vážnom stave po druhej dávke vakcíny.

"Slovenským facebookom koluje "zaručená správa" o tom, že doktori z Univerzitnej nemocnice v Bratislave - Ružinove sa majú po druhom podaní vakcíny veľmi zle. Obaja sú v nemocnici jeden z nich má byť dokonca na ARE. Okrem toho majú mať 4 zdravotné sestry vysoké horúčky," uvádza slovenská polícia na facebookovej stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR.

Nemocnica tieto tvrdenia odmieta. "Univerzitná nemocnica Bratislava sa vyhradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa objavili na sociálnej sieti o tom, že naši lekári, ktorí boli v tomto statuse menovaní skončili na ARE po druhom očkovaní. Je to klamstvo a lekári, ktorí boli v tomto hoaxe menovaní, zvažujú trestné oznámenie. Čo sa týka štyroch zdravotných sestier, ktoré údajne mali po druhom očkovaní vysoké horúčky, nevieme sa k tomuto vyjadriť, pretože autor tohto hoaxu nešpecifikuje o ktorú nemocnicu ide. Tu by sme ale chceli zdôrazniť, že horúčka je bežný vedľajší účinok očkovania v žiadnom prípade sa nejedná o nič neobvyklé z čoho by mali mať ľudia strach. Medzi našimi zdravotníkmi je o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, skutočne vysoký záujem, pretože si uvedomujú, že očkovanie je v pandémii najúčinnejším opatrením," tlmočí polícia oficiálne vyjadrenie Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Na vymyslený status o lekároch, ktorý zdieľala pani Milota zareagoval samotný doktor spomínaný vo vymyslenej správe. "Dobrý deň, som MUDr. Peter Mráz, pracujem v Ružinove a pravdepodobne ste mali na mysli mňa. Šírite nepravdivé informácie a ďalší postup bude riešený políciou," napísal lekár pod vymyslený status šíriteľky hoaxov.