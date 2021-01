Oliver (11) sa nakazil koronavírusom, rodičov vystrašili nezvyčajné príznaky: Toto chlapca takmer zabilo!

Pohľad, ktorý vás zabolí. 11-ročný Oliver sa nakazil zákerným koronavírusom začiatkom roka 2021. Spočiatku ho bolel chrbát a mal horúčku, netrvalo to dlho a chlapec musel byť hospitalizovaný. Jeho fotografie z lôžka hovoria za všetko.

Ako uvádza portál The Sun, Oliver Shultz z mesta Latrobte v americkom štáte Pennsylvania bol pozitívne testovaný na COVID-19 začiatkom roka 2021. Keď začalo jeho telo meniť farbu, jeho mama okamžite zalarmovala lekársku pomoc a chlapca previezla do detskej nemocnice v Pittsburghu. Oliverovi diagnostikovali poranenia krvných cievok v očiach po tom, ako sa u neho vyvinul multisystémový zápalový syndróm (MIS-C), ktorý zrejme postihuje iba mladších pacientov trpiacich koronavírusom.

Lekári si uvedomovali vážnosť jeho zdravotného stavu a mame Aimee vyriekli tie najhoršie slová. „Lekári povedali, že do hodiny Ollie už nemusí byť s nami. Oliver sa na mňa na pohotovosti pozrel a povedal: Mami, myslím, že zomriem. Bol to najhorší pocit, aký som kedy zažila,“ spomína na hrozivé okamihy mama Aimee.

Olivera previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde mu diagnostikovali MIS-C, ktorý zapríčiňuje zápal krvných ciev a môže mladým ľuďom spôsobiť vážne srdcové ťažkosti. Tento stav je tak zriedkavý, že nemocnica doposiaľ liečila iba 11 pacientov s týmto ochorením.

"Najdesivejšie pre môjho manžela a mňa je nevedomosť. Ochorenie je nové, takže neexistuje žiadny výskum. Nevieme, aké bude mať pre neho dlhodobé účinky a ako bude vyzerať jeho budúcnosť,“ povedala Aimee pre WPXI.

Kvôli zápalu mal Oliver trikrát vážny problém so srdcom a čaká ho šesťmesačné zotavovanie. V súčasnosti je doma, avšak počas rehabilitácie musí byť v čo najsterilnejšom prostredí. 11-ročný Oliver je vášnivým kovbojom, každý deň chodí s rodičmi na výlet na čerstvý vzduch. „Dúfam, že sa čo najskôr vrátim k jazdeniu na koni. Je to to, čo rád robím a necítim sa byť sám sebou, keď nemôžem každý deň jazdiť,“ vyslovil svoj sen bojovník Oliver.