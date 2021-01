Dôležitý údaj z úst premiéra: Kedy dostanú vakcínu zdraví dospelí? Tak skoro to nebude

Dospelá populácia do 45 rokov, ktorá patrí do poslednej skupiny ľudí čakajúcich na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, by mala prísť na rad v auguste.

Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Dodal, že pri stabilných dodávkach vakcín by mohli prísť 18- až 45-roční ľudia na rad začiatkom augusta. „V prípade, ak by bola vakcína AstraZeneca schválená, by tá skupina mala prísť na rad niekedy v júni. Je to taký letmý odhad‚" povedal. V súčasnosti sa na Slovensku očkuje vakcínami Moderna a Pfizer/BioNTech. Vakcína od firmy AstraZeneca by mala byť k dispozícii v priebehu februára. Minister zdravotníctva Marek Krajčí o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Minister predpokladá, že táto vakcína bude v Európskej únii schválená s nižšou účinnosťou. „Pokiaľ sa to naozaj stane, potom vo februári budeme mať k dispozícii pravdepodobne aj túto vakcínu," uviedol Krajčí. Slovensko má zazmluvnených 3,6 milióna dávok tejto vakcíny.