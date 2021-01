Ján Šikuta upozorňuje na situáciu na Najvyššom súde: Chýbajú sudcovia

Personálna situácia v občianskoprávnom kolégiu Najvyššieho súdu (NS) SR sa zhoršuje.

V rozhovore pre TASR to uviedol predseda NS SR Ján Šikuta s tým, že trvalo pridelených sudcov v tomto kolégiu je oproti roku 2015 o polovicu menej. A to namiesto 24 len 12.

"Tento mesiac končí ešte jeden kolega v tomto kolégiu, takže bude mať len 11 sudcov v trvalom pracovnom vzťahu. Je to veľmi zlý stav," zdôraznil Šikuta. Podotkol, že na konci roka 2020 doplnilo civilné kolégium päť "stážistov", čiže dočasne pridelených sudcov zo súdov nižšieho stupňa.

Aby boli senáty plne funkčné, NS SR musel túto situáciu zohľadniť v ich rozvrhu práce. "Nie je to ideál, ktorý si predstavujeme, že nastane po tom, keď začnú riadne fungovať hodnotiace komisie a bude plynule prebiehať výberové konanie," dodal.

Sudcovia chýbajú NS SR aj v iných kolégiách. Stále nie je známe, koľko sudcov z 20-členného správneho kolégia NS SR bude mať záujem pracovať na Najvyššom správnom súde SR, ktorý by mal začať fungovať od polovice roku 2021. "Až potom budeme vedieť počet sudcov, ktorých potrebujeme, a podľa toho vypíšeme výberové konania," poznamenal Šikuta.

Správni sudcovia, ktorí sa rozhodnú zotrvať na NS SR, by mohli byť pridelení primárne do občianskoprávneho kolégia a zároveň by mohli v budúcnosti pracovať v tzv. zjednocovacích senátoch, ktoré plánuje zriadiť predseda NS SR. Tie by sa mali venovať zjednocovaniu rozhodovacej praxe súdov.