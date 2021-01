Robbie Williams dostal koronavírus už druhýkrát: Nakazený na exotickom ostrove

Robbie Williams vlani v marci prekonal COVID-19. Kvôli ochoreniu sa uzavrel na jednom poschodí svojho losangeleského domu, odkiaľ fanúšikov denne zásoboval správami o tom, ako je pre neho ťažké pozerať na svojich potomkov len cez okno a nemôcť sa ich dotknúť.

Britský hudobník však prišiel o protilátky a ochorel znova. Tento týždeň priznal, že má opäť COVID-19 a izoluje sa na ostrove Svätý Bartolomej, kde trávil dovolenku. ,,Robbiemu je celkom dosť zle. Zavrel sa vo vile, kde sa zdržuje so svojou rodinou. Nie je to rozhodne najhoršie miesto na svete, kde by človek mohol byť zavretý v karanténe, hoci nemôže vychádzať von a ísť na pláž. Musí teraz zostať v karanténe aspoň štrnásť dní," cituje denník The Sun.

Keď spevák vlani v marci chytil SARS-CoV-2 prvýkrát, obýval prízemie domu, zatiaľ čo jeho žena s deťmi žili na prvom poschodí. A celé tri týždne sa nestretávali, len na seba kričali z okna. Štyridsaťšesťročný britský hudobník priznal, že pozerať sa tri týždne na deti z diaľky, nebolo ľahké. S manželkou Aydou má osemročnú Theodoru, šesťročného Charltona, dvojročnú Colette a ročného Beaua. ,,Som konečne so svojou rodinou... Posielam veľa lásky všetkým. Chráňte sa. Umývajte si ruky, Buďte k sebe milí," odkázal Robbie vlani v marci na Instagrame.