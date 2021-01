Testovanie je v plnom prúde: V Malackách je v prevádzke už päť odberových miest

Od stredajšieho rána sú v Malackách ďalšie tri odberové miesta na testovanie na nový koronavírus - fungujú v miestnych školách - Základná škola (ZŠ) Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera a Spojená škola sv. Františka Assiského.

S už existujúcimi v malackom kaštieli a na sídlisku Juh tak majú obyvatelia Malaciek do 26. januára možnosť otestovať sa na pitiach miestach. "Odberné miesto v kasárňach na Juhu je k dispozícii len v pracovných dňoch od 10.00 h do 18.00 h, testuje sa bez nutnosti objednávky a rezervácie. Na ostatných miestach, ktoré sú v prevádzke aj cez víkend v čase od 08.00 do 19.00 h je potrebná objednávka," spresnila hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová, ktorá záujemcov adresovala na mestský web, na ktorom sú linky na prihlasovanie.

Obyvatelia, ktorí nemajú technické možnosti pre objednanie, môžu v čase od 08.00 h do 16.00 h vrátane víkendu zatelefonovať na infolinku 0948 183 681 alebo 0948 183 686. "Poverený pracovník ich objedná a oznámi im presný termín testovania," uistila Pilzová. Upozornila taktiež, že podľa informácií mesta pripravuje každá obec v regióne vlastné odberové miesto. "Prosíme preto, aby odberové miesta v Malackách využili obyvatelia mesta a tí, ktorí tu pracujú," dodala Pilzová.

Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať. Vláda tiež rozhodla, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých.