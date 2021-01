Tragédia na Liptove! Malá Danielka († 6) zomrela pri sánkovačke

Detská zábava sa skončila tragédiou. Malá Danielka z Liptovskej Štiavnice (okr. Ružomberok) sa sánkovala v dedine neďaleko domu.

Keď sa spustila z kopčeka, nikto nečakal, že skončí pod kolesami auta. Všetko sa udialo tak rýchlo, že starší vodič (66) ju nestihol ani zaregistrovať. Dievčatko napriek veľkej snahe okoloidúcich i záchranárov nehodu neprežilo.

Danielka († 6) sa púšťala zvrchu malého kopca. V rýchlosti však vletela rovno pod idúce auto. Vodič červeného peugeotu (66), ktorý sa v tom čase vracal z nákupov, ju nevidel a zastavil až po 15 metroch. Podľa svedkov tragédie nešiel rýchlo. Ako uviedla televízia Markíza, dievčatko bolo zakliesnené pod autom, spod ktorého ho vytiahli niekoľkí chlapi. Oživovali ju takmer hodinu, žiaľ, neúspešne.

Dedinčania sa z tejto obrovskej tragédie nevedia spamätať. „Myslím, že on to dievčatko naozaj nevidel. Jednoducho ten kopec je mierne vyvýšený a to dieťa mu padlo rovno pod predné kolesá,“ opísal situáciu so slzami v očiach starosta obce Dušan Lauko. Presné okolnosti nešťastia už vyšetruje polícia.