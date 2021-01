Jakubovi († 27) nečakane zlyhalo srdce: Futbalista umieral pred očami milovanej manželky

Prišla o svoju lásku, istotu a najlepšieho otca, akého si pre synčeka mohla priať. Manželia Patrícia (27) a Jakub († 27) žili ako šťastný pár celé dva roky.

Osud im doprial aj rozkošné bábätko, malého Jakubka (1), z ktorého sa nevýslovne tešili. Ich šťastie však nečakane pretrhla smrť mladého talentovaného futbalistu. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dovtedy zdravý a silný Jakub zomrel na zlyhanie srdca. Jeho manželka sa utápa v slzách a nevie, ako ďalej žiť. Kamaráti a futbalisti však neváhali ani na sekundu a rozhodli sa jej pomôcť. Bol to skvelý človek. Vždy dobre naladený, veselý, skvelý futbalový líder a rodinne založený chlap, ktorý miloval svoju manželku a jediného synčeka.

Jakub Hodulík († 27) z Horných Orešian (okr. Trnava) bol športovec telom aj dušou. Učaroval mu najmä futbal, ktorý bol jeho srdcovkou. S milovaným športom začínal v trnavskom Spartaku a v tomto klube pôsobil takmer do ukončenia dorasteneckého veku. Neskôr sa presunul do bratislavského Interu a naposledy hrával futbal za rodné Horné Orešany.

Tie svojho času aj trénoval a venoval sa tu tiež mládeži. Nikto nedokáže pochopiť, prečo taký aktívny človek, akým bol Jakub, náh­le zomrel.

Odpadol a neprebral sa

Celá rodina sa v osudný piatok vybrala na návštevu k Jakubovým svokrovcom. Všetci boli veselí, bavili sa, vládla tam dobrá nálada. „Zrazu môj manžel odpadol. Všetci sme sa snažili pomôcť, volali sme záchranku, no nebolo mu pomoci,“ so slzami v očiach spomína na najstrašnejší okamih života Jakubova manželka Patrícia (27). Napriek obrovskej snahe záchranárov Jakub skonal pred očami najbližšej rodiny. „Odpadol a bolo po ňom. Sme z toho všetci úplne hotoví, stále tomu nechceme veriť. Jakub dokonca každoročne chodieval na pravidelné prehliadky na kardiológiu a nikdy mu nič nenašli,“ so žiaľom hovorí Jakubov brat Oto. „Pravdepodobne to mohla byť arytmia, ale neskúmali sme to. Je to už jedno, Jakuba nám to nevráti,“ uzavrel nešťastný brat.

Dojímavé gesto kamarátov

Mladá rodina sa tešila zo života, plánovala hypotéku a stavbu vytúženého domu. Jakub svojho synčeka nesmierne miloval a vždy, pri každej príležitosti sa mu venoval. Na rodine mu ne­smierne záležalo a robil maximum pre to, aby im nič nechýbalo. Žiaľ, plány pre svoj nečakaný odchod už nikdy nezrealizuje a čo je najsmutnejšie, malý Kubko si ocina bude pamätať už len z fotografií.

Patrícii už milovaného muža nikto nevráti a momentálne je mimoriadne ťažká aj jej existenčná siutácia, keďže musí byť so synčekom doma. Kamaráti sa spoločne s klubom TJ Iskra Horné Orešany rozhodli preto mladej vdove pomôcť.

„Založili sme transparentný účet, kam môžu ľudia posielať dobrovoľné príspevky. Chceme takto pomôcť v neľahkej životnej situácii Jakubovej rodine. Prišli o živiteľa rodiny, navyše, Patrícia je teraz na rodičovskej dovolenke. Jakub dlhodobo robil veľa pre náš klub ako hráč i ako tréner, teraz je rad na nás, aby sme podali pomocnú ruku my,“ povedal predseda TJ Iskra Horné Orešany Miroslav Bujalka.