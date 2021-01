Statočná Saška: Bojuje s rakovinou aj s koronavírusom! Nakazili sa tiež mama a otec v base

Osud sa s ňou nemazná. Malá Saška (10) z Hlohovca bojuje už viac ako rok so zákerným osteosarkómom.

Pre rakovinu kostí musela podstúpiť niekoľko operácií a v nožičke, kde mala nádor, museli jej kosti nahradiť titánovými. Dnes útle dievčatko opäť bojuje o svoje zdravie, a to s koronavírusom. Napriek tomu, že život Sašky nie je prechádzkou ružovou záhradou, dokáže sa stále usmievať a teší sa zo života.

O statočnej Saške (10) z Hlohovca Nový Čas písal, keď bojovala s ťažkou rakovinou nožičky. Dovtedy zdravé dievčatko, ktoré sa tak rado vonku naháňalo s kamarátkami, zasiahla zákerná choroba absolútne nečakane. „Mala len červený fliačik na nožičke, nič viac jej nebolo,“ spomínala pred vyše rokom mama Alena. Z nevinného fliačika sa však vykľul zákerný osteosarkóm.

Dievčatko muselo podstupovať chemoterapie, vypadali mu všetky vlásky, bolelo ho celé telíčko, no ono statočne bojovalo. „Plakala som, keď som čakala celý deň pred operačnou sálou a bála sa o ňu, či sa preberie,“ spomína obetavá mamina, ktorá sa od dcérky nepohne ani na sekundu. Saška má za sebou niekoľko chemoterapií, nejednu operáciu a čakajú ju rehabilitácie. Po operácii a výmene kostí sa jej skrátili šľachy, a tak potrebuje nutne rehabilitovať, inak nemôže chodiť. Keď už sa zdalo, že je z najhoršieho vonku, prišla ďalšia rana...

Stratila chuť

Malá bojovníčka je neustále so svojou milovanou maminou, ktorá je pre ňu všetkým. Aj v tomto ťažkom čase sú obe spolu so Saškinými sestričkami len doma. „Do obchodu však musím chodiť a zrejme som sa tam nakazila. Mala som teploty a ukrutne ma bolela hlava. So Saškou sme mali ísť na rehabilitáciu, a tak som zodpovedne zobrala aj ju a išli sme spolu na testy. Obe sme ich mali pozitívne,“ hovorí mama, ktorá sa o svoje dievčatko nesmierne bojí.

„Tie prvé dni boli hrozné a nemala som sa naozaj dobre, teraz mi je lepšie. Sašenka sa má dobre, akurát som jej dávala papať, a ona mi tvrdí, že nič necíti. Tak stratila chuť,“ usmieva sa mama, ktorá je šťastná, že jej dcérka zvláda neľahkú situáciu s maximálnym nasadením. Korona však trápi aj otca dievčatka.

„Zhodou okolností je nakazený aj môj partner, ktorý je momentálne vo väzení,“ zúfa si Alena. Saškin otec si odpykáva trest za krádež, no dievčatko bojovalo aj za neho u samotnej prezidentky Zuzany Čaputovej a poslalo jej dojemný list, v ktorom ju prosilo o udelenie milosti ocinovi. Prezidentka mu následne odpustila 4 roky z 8-ročného trestu.