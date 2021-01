Liška sa v KHL opäť presadil: Čerepovec však nezvládol sľubne rozohraný zápas

Gól slovenského útočníka Adama Lišku nestačil Severstaľu Čerepovec na úspech, v utorkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) prehral na ľade Ufy 2:4.

Liška v 28. minúte poslal svoj tím do vedenia 2:1, no domáci tromi gólmi duel otočili. Čerepovec prehral druhý zápas za sebou, no drží v Západnej konferencii miesto zaisťujúce play off.



KHL - utorok:

Traktor Čeľabinsk - Avangard Omsk 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 40. Osnovin, 45. Bailen - 1. Zernov, 12. Bereglazov, 22. Jakupov



Metallurg Magnitogorsk - Lokomotiv Jaroslavľ 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Góly: 14. Prochorkin, 38. Dronov, 48. Karpov, 57. Nekolenko - 22. Lander

8. Daciuk - 27. Burdasov, 33. Morozov, 38. Grošev29. a 52. Granlund, 25. Alexejev, 31. Hartikainen - 11. Kapustin, 28. LIŠKA