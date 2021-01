Motocyklový pretekár Ivan Jakeš (47) si užíva chvíle s rodinou.

Po tom ako odletel bojovať na Rely Dakar o čo najlepšie umiestnenie, zistili u Slováka nákazu koronavírusom. Po dlhej dobe strávenej v karanténe má však opäť dôvod na úsmev. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil fotografiu so svojou polovičkou a dcérkou. "Rodina je najviac. Boli to dlhé týždne bez nich, ale o to viac si teraz užívame spoločný čas," napísal šťastný Ivan k snímke.