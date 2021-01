Seniori z Košíc už dostávajú vakcínu na COVID-19: Očkujeme sa, lebo túžime vidieť blízkych!

Majú rôzne komplikácie a diagnózy, napriek tomu sa očkovania neboja.

Seniorov z Domova sociálnych služieb Via Lux v košickej mestskej časti Barca v utorok zaočkovali v rámci Košického samosprávneho kraja (KSK). Išlo takmer o 350 zamestnancov a klientov zariadení Via Lux v Barci a Regina v Kráľovciach.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vakcínu od Pfizeru dostalo 346 ľudí. Okrem zamestnancov a klientov Via Lux zaočkovali aj 2 klientov a 12 zamestnancov z ďalšieho župného zariadenia Regina v Kráľovciach. „Teší ma, že klienti dostali vakcínu. Očkovanie je jediná cesta, ako zvládnuť pandémiu,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. V Barci zabezpečovali vakcináciu 3-trojčlenné očkovacie tímy.

„Aj po zaočkovaní je žiaduce dôsledne dodržiavať prísny hygienický režim. Protilátky sa začínajú tvoriť až na 12. deň po 1. očkovacej dávke, vtedy sa len zníži riziko nákazy o 50 percent. Efekt vakcinácie sa ukáže až o mesiac,“ vysvetlil Martin Novotný, primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice.

Riaditeľ DSS Via Lux v Barci Vojtech Hintoš prezradil, že klienti a zamestnanci zariadení absolvovali každé 2 týždne antigénové testy. Naposledy im vzorky odobrali deň pred očkovaním. „Niektorí majú pri očkovaní strach z infekčného prostredia nemocníc, preto vakcináciu odmietajú. U starších sú to aj zdravotné dôvody, prečo sa rozhodli nezaočkovať. U mladších prevládajú dezinformácie, no keď sme začali očkovať, ľudia sa nechali zaočkovať,” povedal riaditeľ Hintoš. Klienti sa očkujú aj preto, aby sa mohli konečne stretnúť s milovanou rodinou a blízkymi.

Vakcíny v číslach

133 500 vakcín prišlo

70 000 máme k ešte k dispozícii

208 000 vakcín máme mať do konca januára

125 000 ľudí je cieľ zaočkovať v januári

Mária (78)

Dôchodkyňa

- Nerobíme to len pre nás, ale aj pre mladých. Všetko už robíme pre nich, oni sú dôležití. Som rada, že sme kvôli vakcíne nemuseli až do nemocnice. Podstúpila som to, i keď mám viacero diagnóz a alergie.

Juliana (40)

opatrovateľka Otvoriť galériu Juliana (40) Zdroj: Patrik Struk

- Teším sa z toho, že nás zaočkovali, vnímam to ako veľké privilégium. Súhlasím, aby sa ľudia aj takto chránili. Je lepšie, že si takto vytvoríme prirodzenú obranu v našom tele. Robíme so starými ľuďmi, potrebujeme sa očkovať.

Ľudmila (75)

dôchodkyňa Otvoriť galériu Ľudmila (75) Zdroj: Patrik Struk

- Trochu sa obávam prípadných vedľajších účinkov, pretože mám kardiostimulátor. Ale odporúčam to každému, aby sa nechal očkovať, aby sme sa mohli stretnúť zasa s blízkymi. Som veľmi rada, že som medzi prvými seniormi, ktorí sú zaočkovaní.