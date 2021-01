Veľký prehľad výnimiek zo zákazu vychádzania: Kam sa vďaka negatívnemu testu dostanete?

Na cestu do práce a uplatnenie ďalších výnimiek zo zákazu vychádzania sa bude potrebné od 27. januára do 2. februára preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Môže ísť o antigénový, ale aj PCR test, ktorý bol vykonaný od 18. januára. V okresoch zaradených medzi 37 horších bude treba od 3. do 7. februára ďalší test, vykonaný od 27. januára. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v nedeľu (17. 1.) schválila vláda.

"Občan bude povinný sa preukázať buď certifikátom o negatívnom antigénovom teste, alebo mailom či SMS, v ktorých musí byť uvedené číslo jeho covid pasu (ktoré sa dá overiť) v prípade absolvovaného PCR testu," priblížil pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Doklad o negatívnom teste budú potrebovať aj ľudia, ktorí sú očkovaní iba prvou dávkou vakcíny. Osoby zaočkované druhou dávkou vakcíny majú výnimku až v prípade, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v poslednom období, sa nemusia dať testovať. Na uplatnenie výnimiek sa musia preukázať potvrdením od obvodného lekára, ktoré nie je staršie ako tri mesiace.

Zákaz vychádzania vláda predlžila do 7. februára. Pravidlá sú zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, menia sa od 27. januára. Okrem cesty do práce bude negatívny test nevyhnutný aj napríklad na cestu na poštu, na doplnenie pohonných látok, kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, servisu bicyklov či do servisu motorových vozidiel. Bez testu bude povolená napríklad cesta na obstaranie nevyhnutných životných potrieb, do zdravotníckeho zariadenia či na prechádzku so psom či mačkou do 1000 metrov od bydliska. Ľudia nad 65 rokov a deti do 15 rokov nebudú potrebovať test ani pri pobyte v prírode v rámci okresu.

Po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov - v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom.