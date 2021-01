Dievčina sa nakrúcala, ako tancuje: Keď si pozrela video, oblial ju studený pot! Len pre silné povahy

Chloe bola sama doma, a tak si pustila hudbu a poriadne sa odviazala. Svoje tančeky si nakrúcala na telefón a zdá sa, že si to užívala. Keď si video neskôr pozrela, oblial ju studený pot.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mladá dievčina Chloe je používateľkou sociálnej siete TikTok, kde je známa ako @chlohartx. Pravidelne tam zverejňuje svoje videá, na ktorých sa vlní do rytmu obľúbených piesní. Tentokrát, keď bola sama doma, si pustila chytľavú pesničku Toxic od Britney Spears. To však ešte netušila, čo sa počas tancu odohralo za jej chrbtom!

Keď si video pozrela opäť, okamžite spozorovala, že za jej chrbtom na schodisku prebehla záhadná tmavá postava. To, čo Chloe uvidela, ju poriadne šokovalo, pretože bola presvedčená, že je doma úplne sama. Video sa rozhodla zverejniť s popisom: „Vôbec som nemala v úmysle to zverejniť, ale pozrite sa za mňa na schody. SOM SAMA DOMA“.

Video sa stalo okamžite virálne, má viac ako 14 miliónov zhliadnutí a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Jej sledovatelia žartovali, že očividne „už sama doma nie je“. „Ochraňuj ma, Pane. Ja som nežiadala túto negatívnu energiu,“ znel ďalší komentár.

Mnohí si myslia, že cez schodisko prebehol pes, na čo reagovala používateľka Tiktoku: „Otvorte oči a pozrite sa, aký je vysoký! Žiadny pes nemá takú výšku. Ani chrty. Bol to duch! Koniec“.

Nie všetci však robili po zhliadnutí videa takú paniku. „Je to iba svetelná šmuha, pretože pohla rukami. To isté sa stalo aj pár okamihov predtým, ale nebolo to také intenzívne. Nerobte si starosti,“ upokojovala ostatných. Čo si o zvláštnom výjave na schodisku myslíte vy?