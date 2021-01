Gombos musel všetko vysvetľovať: Napriek pozitívnemu testu môže začať trénovať

Slovenský tenista Norbert Gombos môže od utorka trénovať v dejisku grandslamového turnaja Australian Open, keďže je po prekonaní koronavírusu neinfekčný.

Pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu to potvrdil jeho osobný tréner Tibor Tóth. Gombos mal po prílete do Melbourne dva negatívne PCR testy na koronavírus, no tretí zo slín ukázal pozitívny výsledok. Najlepší slovenský singlista tak musel začať vysvetľovať celú situáciu, pretože ho okamžite chceli vysťahovať z hráčskeho hotela a zakázali mu trénovať. Gombos prešiel karanténou na Slovensku, keďže mal pozitívny test už 22. decembra.

"Norbi vysvetlil turnajovým predstaviteľom celú situáciu. Krátko pred Vianocami bol na Slovensku pozitívne testovaný na COVID-19, no kým odlietal do Austrálie, PCR testy mal už negatívne. Rovnako tak prvé dva testy v Melbourne mu vyšli negatívne. Potom sa situácia skomplikovala... Následne mu v pondelok robili testy z krvi ohľadom infekčnosti, tie mu vyšli negatívne a od zajtra by sa tak mohol zapojiť do tréningového procesu, čo je veľmi dobrá správa," povedal pre stz.sk Tóth.