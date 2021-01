Poľsko nám chce podať pomocnú ruku pri skríningovom testovaní: Ponuka, ktorá sa neodmieta

Pri celoslovenskom skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 by cez víkend mohlo pomôcť 200 poľských lekárov.

Informoval o tom v pondelok premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti.

"Práve som od poľského premiéra Mateusza Morawieckého dostal ponuku na pomocnú ruku pri celoslovenskom skríningovom testovaní ... 200 poľských lekárov a zdravotníkov je pripravených cez víkend prísť a pomôcť," napísal premiér.

Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla o tom, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať.

Vláda tiež rozhodla, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých.