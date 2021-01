V Košiciach očkujú druhou dávkou vakcíny, profesor Jarčuška: Môžeme dobehnúť aj Izrael, bez tohto to nepôjde

Prví už dostávajú druhú dávku! Zakladateľovi detskej infektológie a dlhoročnému košickému primárovi Jánovi Virgalovi (94) sa dostala opäť pocta a symbolicky ho opäť zaočkovali medzi prvými zdravotníkmi.

Stalo sa to v novom vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde by chceli postupne zaočkovať denne až do tisíc pacientov.

Ako Novému Času prezradil stále čiperný doktor Ján Virgala, tento pionier očkovania na Slovensku, že na vakcináciu je už zvyknutý a dodal: "Nemal som žiadne zdravotné problémy, ale je to prevencia, ktorá je nevyhnutná. Zabolelo ma to iba trošičku, ale je to v poriadku." Tento dlhoročný primár patrí do generácie pediatrov, ktorí boli pioniermi očkovania na Slovensku, lebo po druhej svetovej vojne chodil s vakcínami po východoslovenských dedinách a šíril osvetu. Počas svojej profesionálnej kariéry zaočkoval tisíce detí. Teraz je takýto počet možný aj denne, čo prízvukoval aj generálny riaditeľ UNLP Vladimír Grešš: "Momentálne máme na lôžkach až 245 pacientov s ochorením Covid a v novom centre v starých, až storočných priestoroch bývalej traumatológie, očkujeme našich zdravotníkov. Dokopy doteraz zaočkovali už 5200 záujemcov." Výkonný riaditeľ UNLP Peter Kizek pripomenul, že kapacitu očkovania výrazne zvýšia. "Všetci pacienti sú objednávaní cez portál E-zdravie a po pracovníkoch kritickej infraštruktúry senioroch a zamestnancoch domov dôchodcov príde rad aj na ďalšie vlny podľa príslušných kritérií," uviedol Kizek.

"V troch samostatných ambulanciách vieme naraz zaočkovať viac záujemcov, pričom mraziaci box sa nachádza vo vedľajšej budove. Pri očkovaní vypomáha zatiaľ v jednej zmene zhruba 25 zdravotníkov a aj dobrovoľníci tiež radov duchovných," reagovala infektologička Lenka Balogová.

Výhody centra

"Ak by každé krajské mesto, ale aj iné väčšie mestá na Slovensku mali podobné centrum ako v Košiciach, môžeme dobehnúť aj Izrael, ale musíme mať dostatok vakcín," reagoval profesor z kliniky infektológie Pavol Jarčuška. Vysvetlil, že v Európe sa vakcíny objednávajú solidárnym systémom. Pre Slovensko je to 1,22 percenta týždenne z toho, čo je dodané z výroby. Postupne pribudnú aj ďalšie vakcíny. "Pri očkovaní existujú vedľajšie príznaky, často bolestivosť v mieste vpichnutia, či únava, prechodné zvýšenie horúčky. Sú to podobné príznaky ako pri iných očkovaniach. Tým, ktorí už toto ochorenie prekonali, sa odporúča očkovať 7 dní po bezpríznakovom priebehu a 14 dní po príznakovom. Ale keďže títo pacienti majú imunitu, očkujú sa až po 90 dňoch," dodal profesor.