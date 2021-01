Testovanie vo firmách: Zamestnávatelia stále nepoznajú detaily

Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR zatiaľ nepoznajú bližšie detaily celoplošného testovania na nový koronavírus vo firmách.

Uviedla to pre TASR Miriam Filová, hovorkyňa AZZZ SR v súvislosti s testovaním, ktoré v nedeľu (17. 1.) oznámila vláda.

"Bližšie detaily nemáme zatiaľ k dispozícii. Predpokladáme však, že na finálnej podobe usmernenia (manuálu), ako aj návrhu vyhlášky na ministerstve hospodárstva, ako aj na úrade hlavného hygienika SR teraz tvrdo pracujú," spresnila.

Ubezpečila, že zamestnávatelia sa podľa nej nebránia testovaniu svojich zamestnancov, čoho dôkazom bola aktívna súčinnosť pri nedávnom celoplošnom testovaní. Dôležité však je, aby to bolo na dobrovoľnej báze.

Mnohé firmy sa podľa nej do testovania zapojiť chcú, ale je potrebné takéto opatrenia konzultovať s firmami vopred, aby sa vedeli na takúto náročnú situáciu logisticky pripraviť. "Vďaka pravidelnej komunikácii, ako aj pripravenému plánu by sa vedeli firmy včas pripraviť, čo ich čaká," zdôraznila.

Upozornila, že mnohé firmy aj dnes, bez ohľadu na veľkosť podniku, testujú svojich pracovníkov vo vlastnej réžii. Stojí ich to však dodatočné výdavky. Firmám by veľmi pomohla kompenzácia týchto nákladov na testovanie, či už vo forme dodávok testov alebo finančnej kompenzácie.

"Testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by malo význam aj u firiem, ktoré majú menej ako pôvodne avizovaných 500 zamestnancov. Taktiež je dôležité, aby to testovanie bolo certifikované, teda aby firma mala oprávnenie vydať certifikát použiteľný v bežnom živote, nakoľko teraz tomu tak nie je," dodala Filová.

Uznesenie vlády z pohľadu testovania vo firmách poskytuje naozaj len základné informácie, povedala pre TASR Silvia Šeptáková, hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ).

"Čakáme preto na manuál pre zamestnávateľov, ktorý má vláde predložiť minister hospodárstva. Predpokladáme, že práve v ňom budú odpovede na všetky otázky, ktoré si dnes firmy kladú. Či už je to logistika v dodávaní testov, schéma na vyplácanie avizovaných príspevkov, či spôsob vydávania certifikátov pre testovaných zamestnancov," poznamenala.

"Predpokladáme, že nejaký prvotný návrh tohto manuálu ministerstvo (hospodárstva, pozn. TASR) už má, veľmi by sme ocenili, ak by sme mali možnosť do neho nahliadnuť a poskytnúť pohľad priamo z praxe ešte pred schvaľovaním vládou," doplnila Šeptáková.