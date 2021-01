Takmer dvesto sudcov mu vyjadrilo nedôveru: Predseda Súdnej rady Mazák reaguje na otvorený list

Text výzvy niektorých sudcov, v ktorom vyjadrili svoj názor na moje pôsobenie na čele Súdnej rady SR, je nekonkrétny.

Pre TASR to uviedol predseda Súdnej rady SR Ján Mazák s tým, že sudcovia píšu o jeho mnohých osobných vyjadreniach v mene Súdnej rady, ale neuvádzajú ani jeden konkrétny prípad. Reagoval tak na otvorený list takmer dvoch stoviek sudcov, v ktorom mu vyjadrili nedôveru.

"Neveľmi potrebujem dôveru tých, ktorí sa po ťažkom a tragickom roku 2020 pre justíciu už otriasli a namiesto pokory, hľadania ciest nápravy, očisty od nehodných kolegov a konštruktívneho dialógu útočia hlava-nehlava na každého, kto nepodporuje ich názory, prípadne na všetko, čo sa navrhuje pre ozdravenie celkovej atmosféry v súdnictve," podotkol Mazák s tým, že toto nie je dobrá cesta.

"Tvrdia, že prispievam k znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci. Iba pozabudli, že som nastupoval do funkcie 29. júna 2020, v čase, keď justícii verilo niekoľko percent obyvateľstva a najmä bratislavská časť slovenského súdnictva bola zamorená ťažkými podozreniami z kupovania spravodlivosti, z úplatkárstva a stykov s kriminálne 'závadovými' osobami," poznamenal predseda. Signatári výzvy majú podľa neho zároveň plné právo na vyjadrenie svojho názoru.

V prípade komunikácie s európskymi inštitúciami ide podľa Mazáka o jeden prípad, keď zaujal stanovisko proti "neobjektívnemu názoru Kancelárie Poradnej rady európskych sudcov (CCJE), a nie, ako sa to píše, voči celej rade". Názor CCJE podľa neho atakoval reformné legislatívne opatrenia, pričom bol písaný bez konzultácie so Súdnou radou a Ministerstvom spravodlivosti SR. "Nedobrý dojem zanechalo aj to, že také stanoviská sa obvykle pripravujú rok a názor kancelárie prišiel za necelé štyri týždne," zdôraznil.

Sudcovia vyjadrili v otvorenom liste znepokojenie, že Mazák vykonáva svoju funkciu na "prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej Súdnej rady". Označujú to za neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami. Upozornili, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú k znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR. Skonštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru.