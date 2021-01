Gynekológ oznámil mladej mamičke, že jej vaječníky sú mŕtve: Čo sa stalo o 4 mesiace, mu vyrazilo dych

Gemma Isaacs (33) z Londýna porodila svojho zázračného synčeka napriek tomu, že jej hovorili, že jej vaječníky sú „mŕtve“ a už viac neotehotnie.

Žena sa zdrvujúcu správu dozvedela po prekonaní rakoviny prsníka. Tú jej diagnostikovali v roku 2018 vo veku iba 31 rokov napriek tomu, že nemala hrčku ani žiadne iné bežné príznaky, píše Mirror.

Gemma podstúpila rádioterapiu a dvojitú mastektómiu a neskôr zistila, že má génovú mutáciu BRCA1, ktorá vystavuje ženy väčšiemu riziku rakoviny prsníka aj vaječníkov. Lekári jej povedali, že jej vaječníky sú „mŕtve“, preto uvažovala o ich odstránení. Napriek ťažkej chorobe sa však sna o druhom dieťatku nechcela vzdať.

Londýnčanka, ktorá má už dcérku Elle, prešla na vegánsku stravu. A začali sa diať veci! Ako sama tvrdí, táto zmena jej pomohla naštartovať reprodukčný systém a mať druhé dieťa s jej 35-ročným manželom Daryllom. Po tomto splnenom sne sa rozhodla pre odstránenie vaječníkov, aby sa v budúcnosti znížilo riziko rakoviny.

"Gynekológ mi urobil utrazvuk a povedal, že moje vaječníky sú mŕtve. Bola to naozaj veľká rana," hovorí Gemma. "Bolo to to najhoršie, čo mi niekto povedal po celú dobu liečby.“ V júli 2019 mamička prešla na vegánsku stravu ako jednu z možností zvýšiť svoju plodnosť.

Štyri mesiace po zmene stravy zašla Gemma za svojím gynekológom. A ten zostal ako obarený! Povedal jej totiž, že má asi vajíčka "inej osoby". Hoci priznal, že za tým môže byť vegánstvo, Gemme nádeje na ďalšie tehotenstvo nedával. Tá si však tvrdohlavo išla za svojím a po pár mesiacoch snahy sa na Vianoce 2019 dozvedela, že čaká druhého potomka. Syn Jack Alfie sa narodil v auguste 2020. Dvojnásobná mamička je už napevno rozhodnutá, že si vaječníky dá odstrániť. „V ideálnom prípade by som chcela viac detí, ale rakovinu prsníka som nemala pod kontrolou, nad svojimi vaječníkmi však môžem," zakončila statočná žena.