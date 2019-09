Rodina stratila takmer všetkých priateľov: Za to, čo jedia, ich ľudia vraždia pohľadmi

Päťčlenná rodina priznala, že o svojich priateľov prišla kvôli ich vegánskemu životnému štýlu.

Manželia Jacqui a Ryan Robinsonovci spolu s ich deťmi Skyeom, Skippom a Cadanom sú šťastná vegánska rodinka, ktorá nikomu neubližuje. Napriek tomu sa denne od svojho okolia stretávajú s nevraživými pohľadmi. Ako informuje zahraničný portál Fox news, rodinu to najskôr mrzelo, ale vedia, že tým nikomu neubližujú.

Celé to začalo pred desiatkami rokov, keď mama Jacqui ako malé dievčatko prestala jesť mäso. "Videla som dokument o tom, ako sa správajú k zvieratám chovaným na mäso. Vtedy sa to vo mne celé zlomilo," povedala. Pred dvomi rokmi si pozrela dokument o mliekárenskom procese a rozhodla sa zo svojho jedálnička vylúčiť aj všetky mliečne výrobky.

V tomto kroku ju najskôr nasledoval syn Skipp, ktorý si pozrel rovnaký dokument. Čoskoro sa z celej rodiny stali vegáni. "Naše deti sme do tohto rozhodnutia nenútili, išli do toho samé," hovorí na svoju obranu Jacqui. Dokonca aj jej rodičia sa rozhodli prejsť na tento spôsob stravovania. Horšie to bolo s rodičmi Ryana, ktorí vegánstvo nevedeli pochopiť. "Môj otec dlhé roky pracoval na bitúnkoch, bol z neho mäsiar," povedal Ryan.

Keď ale jeho otec zomrel, chcel, aby sa on aj celá jeho rodina stravovali čo najzdravšie. Bolo pre neho prirodzené jesť najmä ovocie a zeleninu. Rodina sa rozhodla verejnosť informovať o tom, ako fungujú vegáni. "Často sú o nás mylné predstavy, že sme šialení. My ale nikoho nenútime do toho, aby sa stal vegánom," hovoria.

So svojím životom sa delia s ľuďmi na sociálnych sieťach, kde pridávajú rôzne fotky lákavých pokrmov. "Mäso sme vymenili za cícer, fazuľu a šošovicu. Keď si to človek uvedomí, zistí, že je veľmi ľahké nahradiť mäso vegánskymi alternatívami," povedala mama 3 detí. "Veľa ľudí si myslí, že vegánske jedlo je drahé. Nie je to ale pravda." Ako dodali na záver, v živote im absolútne nič nechýba a nemajú problém ani so stravovaním v reštauráciách.