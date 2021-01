Richard Sulík si pochvaľuje: Nekonečné rokovania priniesli výsledok, toto ho potešilo

Návrhy SaS na vládnom rokovaní o podobe plošného testovania v rámci možností prešli. Na sociálnej sieti o tom informuje líder SaS, podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík.

"Okrem iného je fajn, že mobilných odberových miest bude viac a budú fungovať dlhšie. Zamestnávatelia budú testovať dobrovoľne, dostanú riadny manuál, môžu testovať aj cez pracovnú zdravotnú službu, zdravotné stredisko a prostredníctvom všeobecného lekára. Zároveň ministerstvo financií vyčlení zdroje na testovanie firiem a dostanú na to príslušné testy," píše Sulík.

Pripustil, že sa s uznesením nebudú všetci spokojní a nájdu sa výhrady k prijatým návrhom. "Ale pracujeme s tým, čo máme a robíme, ako najlepšie vieme. Vopred ďakujem tým, ktorí to chápu a držím celej krajine palce," dodal.

Vláda po týždni diskusií rozhodla o tom, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny dobrovoľný skríning na celom Slovensku, ktorý má ukázať celoplošnú situáciu s pandémiou. Podľa výsledkov pretestovania sa má SR rozdeliť na 37 horších a 36 lepších okresov s tým, že v tých horších sa bude skríning opakovať. Vláda tiež rozhodla o tom, že predlžuje zákaz vychádzania do 7. februára. Po 27. januári má byť podmienkou cesty do práce negatívny antigénový alebo PCR test, rovnako aj pre pobyt v prírode. Podmienka sa však nebude týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov ani ťažko zdravotne postihnutých.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) verí, že pretestovanie i efekt pokračujúceho lockdownu umožní už od 1. februára, možno i skôr, uvoľňovanie opatrení.