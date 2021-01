Ako a kedy bude prebiehať celoplošné testovanie? Minister Krajčí oznámil výraznú zmenu!

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v nedeľu počas tlačovej konferencie prezradil podrobnosti celoplošného testovania.

Celoplošný skríning bude na celom území Slovenska prebiehať od 18. do 26. januára. Je to výrazná zmena oproti novembrovému testovaniu, ktoré priebiehalo len počas jedného víkendu. Od 27. januára bude podmienkou vstupu na pracovisko negatívny test, takisto bude obmedzenie platiť aj na návštevy prírody len pre občanov od 15 do 65 rokov.

29. januára minister Krajčí oznámi, ako dopadlo celoplošné testovanie. Na základe toho sa Slovensko rozdelí na 37 horších a 36 lepších okresov, v horších okresoch sa celoplošný skríning zopakuje.