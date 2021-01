Belasí rozhodli o víťazstve nad Detvou až v poslednej tretine, Košice sa radovali po nájazdoch

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 32. kola Tipos extraligy nad HC 07 Detva 4:1 a so 60 bodmi figurujú na 3. mieste tabuľky.

Domáci vstúpili do stretnutia aktívne a už v 1. minúte mohli otvoriť skóre po peknej akcii, no Sholl si poradil so zakončením O'Donnella. V 5. minúte sa predviedli aj hostia a Parks mal plné ruky práce s dorážkou Rymshu. O dve minúty neskôr však brankár "belasých" už inkasoval, keď mu prepadla strela Koríma a Klíma dorazil puk do siete. Slovan odpovedal v 13. minúte, Sholl vyrazil strelu jedného z obrancov len pred seba a k puku sa najrýchlejšie dostal Kundrík - 1:1. V závere tretiny si oba tímy zahrali v početnej výhode, ale skóre sa už nezmenilo.

Druhé dejstvo sa nieslo v znamení nedovolených zákrokov, tvrdých súbojov i viacerých šarvátok a pästných súbojov, takže sa len málo hralo v plnom počte. Hra tak bola rozkúskovaná. V 25. minúte vypálil Meszároš a Sholl sa zapotil pri následnej dorážke Kytnára. Detva hrala v polovici stretnutia presilovku o dvoch hráčov, na dlhý čas zavrela súpera v pásme, ale nedokázala ju zužitkovať. V 34. minúte sa dostal do šance Ranford, ale svoju akciu nepremenil.

Domáci prežili v úvode tretieho dejstva ďalšie oslabenie a krátko po ňom udreli. V 48. minúte si nakorčuľoval pred bránku Bortňák a poslal "belasých" do vedenia - 2:1. Detva si krátko na to zahrala ďalšiu presilovú hru, ale opäť nedokázala nájsť recept na obranu domácich a vzápätí znovu pykala. V 52. minúte totiž hneď po uplynutí svojho trestu naskočil Urbánek na ľad, dostal sa do úniku a zoči voči Shollovi uspel. Ďalšiu poistku Slovana pridal v 55. minúte Kundrík.

Hokejisti Nitry prehrali v 32. kole Tipsport extraligy s Košicami 2:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Úvodná tretina priniesla viacero spálených šancí. Prvú tutovku zahodil v 4. minúte hosťujúci Mráz, ktorý mal pred sebou odkrytú bránu. V 9. minúte nastrelil žŕdku nitriansky útočník Slovák. To ho však mrzieť nemuselo, pretože v 14. minúte poslal Nitru do vedenia Minárik. Jakub Voráček na tlačovke ostro vynadal novinárovi: Si iba obyčajný podrazák! V prostrednej časti hry boli jasne lepším mužstvom Košice. Výrazným spôsobom k tomu pomohol rýchly gól z hokejky Mráza, ktorý sa presadil v 24. sekunde. Oceliari” viackrát zatlačili súpera v obrannom pásme. V 28. minúte ešte zlé striedanie prvej útočnej formácie “corgoňov” dokázal napraviť Cowley, no o tri minúty už nestačil ani brankár Nitry. Obrana domácich si zle rozdelila hráčov a osamotený Klhůfek už nezaváhal - 1:2.

V 45. minúte dal obrovskú príležitosť na zmenu skóre Réway, ktorý nebezpečným hitom v strednom pásme zostrelil Kollára a putoval pod sprchy. Päťminútová presilovka však Nitranom nevyšla a bránu Sedláčka prakticky neohrozili. Tlak domácich v závere nebol príliš silný, no v hre bez brankára sa Nitrania predsa dočkali vyrovnania. Tvrdoňovu prihrávku si 34 sekúnd pred koncom zrazil do vlastnej brány korčuľou jeden z brániacich hráčov Košíc - 2:2.

Predĺženie ponúklo najväčšiu šancu na rozhodnutie Nitre. Presilová hra však domácim opäť nevyšla. V samostatných nájazdoch rozhodol typickým nájazdom Belluš.



Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 32. kola Tipos extraligy na domácom ľade nad HC Mikron Nové Zámky 3:1 a ukončili tak päťzápasovú sériu bez výhry. V prebiehajúcej sezóne je to len ich štvrtý triumf a s dvanástimi bodmi figurujú na chvoste tabuľky. Zámky prehrali tretí duel za sebou a sú na deviatej priečke. Vedúci Poprad nenatiahol víťaznú sériu na štyri stretnutia, keď doma prehral s Michalovcami 3:4. Tatranci majú na konte 62 bodov rovnako ako druhý Zvolen, ktorý v nedeľu prehral po predĺžení v Trenčíne 2:3.

Osemzápasovú sériu prehier pretrhli hokejisti HC'05 Banská Bystrica, ktorí si poradili s DVTK Miškovec 3:2. Bystričania tak prvýkrát vyhrali za tri body na ľade Zvolena, kde majú dočasný domovský stánok pre rekonštrukciu svojho štadióna pod Urpínom.

HC Slovan Bratislava - HC 07 Detva 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Góly: 13. Kundrík, 48. Bortňák (Šišovský, Ališauskas), 52. Urbánek (Ranford), 55. Kundrík (Valach) - 7. Klíma (Korím, Curry). Rozhodovali: Korba, Lokšík - Janiga, Synek, vylúčení: 12:10 na 2 min, navyše: Maier - Curry obaja 10 min za hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

Slovan: Parks – Brodzinski, Ališauskas, Štajnoch, Meszároš, Valach, Maier, Beňo - O'Donnell, Kytnár, Ranford - Jendek, Urbánek, Šišovský – Kundrík, Bortňák, Matoušek - Lepskii, Lukošík, Jasenec - Lačný

Detva: Sholl – Turan, Lalík, F. Fekiač, Rymsha, Gachulinec, Jendroľ, O. Turan, Korím, Masarik – Ščurko, V. Fekiač, Ľupták – Charbonneau, Čacho, Cox – Downing, P. Valent, Sýkora – Curry, T. Klíma, Žilka

HK Nitra - HC Košice 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 14. Minárik (Foget, Kollár), 60. Tvrdoň - 21. Mráz (Baránek, Chovan), 31. Klhůfek (Chovan), Rozhodujúci sam. nájazd Belluš. Rozhodovali: Tvrdoň, Stano - Kacej, Crman, vylúčení: 3:7 na 2 min, navyše: Réway (Košice) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov

Nitra: Cowley – Š. Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Ege, Pupák, Knižka, Vitáloš – Hrnka, Slovák, Tvrdoň – Žitný, Kollár, Fominych – Holešinský, Foget, A. Sýkora – Múčka, Šiška, Minárik

Košice: Sedláček – Baránek, Pavlin, Růžička, Michalčin, Deyl, T. Slovák, Krasničan, Cibák – Chovan, Mráz, Klhůfek – Jenyš, Vrábeľ, Réway – Jokeľ, Eliaš, Milý – Frič, Havrila, Belluš

: 13. Breton (Vašaš, Kabáč), 16. J. Sukeľ (Breton, Ihnačák), 55. Mlynarovič (Marek Sloboda) – 36. Vas (Osterberg, Wehrs), 52. Magosi Rozhodovali: Müllner, P. Šefčík – Hercog, J. Šefčík, vylúčení na dve min.: 5:7, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.: Belányi – Crevier-Morin, Breton, Cardwell, Ďatelinka, Ganz, Bdžoch, Demo – Faško-Rudáš, Ihnačák, J. Sukeľ – Vašaš, Mlynarovič, Dvorský – D'Aoust, Tamáši, Kabáč – Kriška, Výhonský, Vybíral – Marek Sloboda (od 30. min.): Adorján – Wehrs, Bukor, Láda, D. Kiss, Szirányi, Vojtkó, Fazakas – Rokaly, Vas, Osterberg – Magosi, Lövei, Csányi – Anderson, Galanisz, Flick – Turbucz, Páterka , Miskolczi

Dukla Trenčín – HKM Zvolen 3:2 pp (2:0, 0:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 9. Chromiak (E. Švec), 17. Paukovček (Ackered, Hecl), 61. Ackered (Hecl) – 24. Melancon (Nuutinen), 48. Kelemen (J. Mikúš, R. Bondra). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Frimmel, Jedlička, vylúčení na 2 min: 5:5, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, bez divákov

Trenčín: LaCouvee – Lemcke, Ackered, E.Švec, Starosta, Rajnoha, Ilenčík, J.Urban – Bezúch, Paukovček, Hecl – Kettunen, Rehuš, Okuliar – Berisha, Reddick, M.Valach – Chromiak, Sojčík, Sádecký – Kukuča

Zvolen: Rahm – O.Kotvan, Betker, Melancon, M.Ivan, Kubka, Hraško, D.Ďuriš, Meliško – Kelemen, P.Zuzin, R.Bondra – Nuutinen, J.Mikúš, McPherson – Tibenský, M.Halama, P.Marcinek – Chlepčok, Gubančok, Kolenič

Tabuľka:

1. Poprad 31 17 4 3 7 112:77 62

2. Zvolen 30 16 5 4 5 104:78 62

3. Slovan 30 17 4 1 8 96:67 60

4. Detva 31 16 3 3 9 98:85 57

5. Nitra 30 15 3 6 6 104:94 57

6. Michalovce 31 14 4 3 10 93:81 53

7. Košice 31 11 6 3 11 92:78 48

8. Trenčín 31 12 4 3 12 103:83 47

9. Nové Zámky 31 8 4 4 15 79:83 36

10. Miškovec 31 7 1 6 17 71:108 29

11. B.Bystrica 30 5 4 3 18 73:112 26

12. L. Mikuláš 31 4 0 3 24 72:146 12