Čaputová sa vyjadrila k roztržke medzi Matovičom a Sulíkom: Odkaz premiérovi

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si myslí, že v komunikácii a manažovaní pandémie zo strany vlády neprišlo k pozitívnemu posunu. Priznala to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Čaputová zdôraznila, že vláda urobila aj dobré kroky, ukazuje sa však, že v niektorých prípadoch mala byť iniciatívnejšia a, naopak, niektoré opatrenia mala zvážiť. V tejto súvislosti Čaputová poukázala na to, že pri riešení medicínskeho problému, ktorý predstavuje pandémia ochorenia COVID-19, musia byť oveľa vypočutejší odborníci. Zdôrazňuje aj ich argumentáciu, ktorá sa týka celoplošného testovania. Doplnila, že ona sama nie je a nikdy nebola proti testovaniu, musí mať však zmysel. "Bavme sa o tom, aká je najefektívnejšia forma, ktorá prináša najmenej rizík. Nie som ani proti testovaniu tam, kde je najväčší problém. Musí to však byť samostatný nástroj v danom čase a na danom mieste," zdôraznila pri nahrávaní relácie v piatok (15. 1.).

Keďže v tom čase nebolo známe rozhodnutie vlády o spôsobe a podobe testovania, nemohla sa k tomu vyjadriť. Zopakovala však, že odôvodnené testovania podporuje, malo by to byť však len jedným prvkom pri opatreniach znižujúcich šírenie nákazy. "Ukazuje sa to podľa skúseností všade vo svete, že efektívne je prepojenie viacerých opatrení a krokov," upozornila. Fixácia premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na celoplošné testovanie môže byť podľa nej problematická.

Zdôraznila, že zároveň v súčasnej situácii nemôže dochádzať k sporom vnútri vlády, akých je verejnosť svedkom. "Predstavme si ľudí, ktorí musia ostať doma, nemôžu vykonávať svoju prácu v dôsledku pandémie, umierajú im blízki na COVID-19, a pritom vidia takéto spory. Rozumiem ich nahnevanosti a frustrovanosti," upozornila.

Niektoré odkomunikované vyjadrenia v spore medzi predsedom vlády SR a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS) vníma ako "mrazivé". "Keď som počula slová o zodpovednosti za 4300 obetí, to sú také vážne slová, že musia byť okamžite sebareflektované alebo dementované," upozornila.

Na otázku, či by mohla byť mediátorkou v tomto spore, reagovala tým, že si nemyslí, že požíva u niektorých členov vlády a premiéra takú dôveru, aby sa tak mohlo stať.