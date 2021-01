Koaliční poslanci varujú, že toto nie je s kostolným poriadkom: Prečo taja, kto má prioritu v očkovaní?!

Robia okolo toho tajnosti. Na Slovensku sa očkuje už tri týždne, no verejnosť stále nepozná odpoveď na otázku, kto patrí do kritickej infraštruktúry, ktorá dostáva vakcínu v prvej fáze.

Kým minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) hovorí, že táto informácia je tajná, viacerí koaliční poslanci varujú, že to nie je s kostolným poriadkom.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zastierací manéver?

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 hovorí, že ako prví sa očkujú nielen zdravotníci či zamestnanci DSS, ale aj pracovníci kritickej infraštruktúry. No aj keď sa očkuje už od decembra,Podľa ministra zdravotníctva budú títo ľudia na zoznamoch náhradníkov, čiže sa zaočkujú, keď niekto vypadne alebo keď zostanú nevyužité vakcíny. Špecifikovať o koho ide, však odmieta. „Zo zákona nie je možné zverejňovať, o koho ide,“ tvrdí Krajčí.

Toto vyjadrenie prekvapilo poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú. Podľa nej by táto informácia mala byť verejná. „Budeme to preberať na koaličnej rade. Tvrdia, že podľa zákona nemôžu zverejňovať, kto je súčasťou kritickej infraštruktúry, no ja som presvedčená, že by to mali byť naozaj len tie povolania, ktoré sa stretávajú s covidom a tie určite, minimálne v tom pomenovaní pozícií, spomenúť môžeme. Veď nevymenujeme celú kritickú infraštruktúru, iba konkrétne pozície, ktoré by mali byť v zozname,“ hovorí Cigániková. Dodáva, že považuje za správne, ak budú títo pracovníci len na zozname náhradníkov. Rozhorčená je z tejto situácie aj poslankyňa Andrea Letanovská zo Za ľudí. Podľa nej „rozhodne nie je v poriadku“ tajiť, kto patrí do kritickej infraštruktúry a nechcieť povedať, koľko ľudí sa z nej už zaočkovalo. Dokonca si myslí, že ide o vedomý zastierací manéver, aby sa verejnosť nemohla pýtať, kto všetko už bol zaočkovaný.