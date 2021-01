Doteraz sa chytá za hlavu! Až po mesiacoch zistila, prečo si nemôže nájsť prácu: Obrovská chyba v životopise

Mala byť pozornejšia. Žena si dlhé mesiace snažila nájsť prácu, a tak posielala svoj životopis rôznym potenciálnym zamestnávateľom. Dopustila sa však jednej obrovskej chyby.

Ako píše Mirror, žena si až po troch mesiacoch všimla, čo vlastne posielala do mnohých firiem. Neverila vlastným očiam, keď zbadala, čo stálo v jej resumé. Zrazu pochopila, prečo si nedokáže nájsť vhodnú prácu.

Poznáte to aj vy? V návale stresu sa ponáhľate, všetko robíte rýchlo a chyby si všimnete až neskôr a nedá sa to už zvrátiť. To sa stalo aj v prípade jednej nepozornej ženy. Na sociálnej sieti Reddit zdieľal partner spomínanej dámy, ako prišla o možnosť slušného zamestnania. Spoločne vyhľadávali rôzne firmy, oslovovali mnohé osoby, no nedostala žiadnu spätnú väzbu. A potom to zbadali. Stačila jedna chyba v životopise a nitko sa na ňu ani nepozrel.

Namiesto jej skutočného mena tam stálo čosi úplne iné. O pracovnú pozíciu sa totižto uchádzala akási "princezná Banana Hamm". V očiach serióznych ľudí to určite nepôsobilo dôveryhodne a profesionálne, a preto si nevedela nájsť zamestnanie aj tri mesiace.

"V jeden deň bola moja manželka v práci a poprosila ma, aby som išiel na jej počítač, ktorý bol doma zapnutý. Všetko, čo som musel spraviť bolo znova uložiť životopis ako priateľkino resume. Jednoduché však?" napísal muž.

Lenže daná situácia vypálila úplne inak. Počítačový systém totižto zmenil jej skutočné meno na to používateľské. Na hlavičke dokumentu teda stálo "Princess Banana Hamm", čo je odvodené z Princess Banana Hammcock. Pseudonymum si vymyslela známa postava Phoebe zo seriálu Priatelia.

Celé mesiace si to nikto nevšimol, no zrazu si uvedomili, kde nastal skutočný problém. Tvrdo si to však odskákal muž, ktorý manipuloval so životopisom. Priateľka mu jasne povedala, že jej počítača sa už v živote nedotkne. Mnoho ľudí sa kvôli tomu do nich obulo. Niektoré osoby tvrdili, že hlavne ona si mala skontrolovať životopis predtým, ako ho niekomu pošle. Našli sa aj niektorí, ktorí páriku odporúčili, aby sa tým nezaťažovali a že neskôr budú na to radostne spomínať.