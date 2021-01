Eva prišla v októbri z Nemecka počas pandémie vzdelávať gymnazistov: Svojich študentov som ešte nestretla

Rozhodla sa spoznávať svet a nové kultúry a nezastavila ju ani pandémia. Eva Müller (19) pochádza z Nemecka a na Slovensko pricestovala učiť nemčinu a pripravovať študentov na náročné štúdium v zahraničí.

Takmer všetok voľný čas venuje rozhovorom so študentmi, vďaka čomu si cibria hovorovú nemčinu. Ak práve neučí a nepomáha učiteľom, voľný čas si kráti tancom. V Nemecku dokonca vyučovala aj karate, no teraz trénuje minimálne.

Eva pochádza z mesta Freiburg im Breisgau, blízko francúzskych a švajčiarskych hraníc a na Slovensko prišla začiatkom októbra 2020 v rámci organizácie Kulturweit, vďaka ktorej mladí ľudia spoznávajú svet a získavajú skúsenosti. Mladá učiteľka si vybrala Gymnázium Poštová v Košiciach, kde vyučuje nemčinu. Lenže pre pandémiu sa s 30-timi študentmi osobne ešte nestretla. Napriek tomu s nimi komunikuje online. „Pracujem 8 hodín denne. Hodiny so žiakmi síce nemám denne, ale vedia mi zavolať, ak potrebujú učivo dovysvetliť. Pomáham a sústreďujem sa hlavne na tých žiakov, ktorí sa pripravujú na testy.

Aby sa pripravili na to, ak by chceli raz ísť študovať do Nemecka,“ prezradila Eva s tým, že jej študenti volávajú často popoludní. „So študentmi mám lekcie komunikácie. Mnohokrát sú to žiaci, ktorých ani neučím, ale majú o takéto doučovanie veľký záujem. Vidím, ako im to pomáha, keď majú možnosť konverzovať s reálnym človekom z Nemecka,“ povedala Nemka s tým, že pred obrazovkou počítača niekedy trávi aj celé popoludnie. Vôbec jej to však neprekáža. „Ich záujem a radosť z rozvíjania cudzieho jazyka sú pre mňa tou najväčšou odmenou, povzbudzuje ma to a motivuje,“ dodala s úsmevom.