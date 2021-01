Rana pre Českú republiku: V krajine potvrdili prvý prípad britskej mutácie koronavírusu!

V Česku sa potvrdil výskyt takzvanej britskej mutácie koronavírusu, ktorá je nákazlivejšia ako teraz rozšírená varianta. S odkazom na vedúcu Národného laboratóriá Helenu Jiřincovú a imunológa Zdeňka Hela to v sobotu uviedol server českého Deníku N.

Počet zachytených prípadov zatiaľ nie je známy. Minister zdravotníctva Jan Blatný (za ANO) informácie nechcel komentovať. Podľa Jiřincovej takzvaná britská mutácia môže ovplyvniť citlivosť testovacích súprav, ktoré laboratóriá používajú na sekvenovanie vzoriek.

"Je tu veľmi silná indícia, že tam, kde máme posun citlivosti v (testovacej) súprave, môžeme mať takzvanú britskú mutáciu," uviedla. Práve to sa teraz podľa Jiřincovej potvrdilo.

Doplnila však, že nie je jasné, či variant vznikol na území Británie. Je podľa nej možné, že sa šíril po Európe už skôr. "Áno, môžem potvrdiť túto informáciu, presne ako sme očakávali, vyskytuje sa takzvaná britská mutácia aj na území Českej republiky," povedal webu imunológ Hel z Iniciativy Sníh, ktorá združuje českých vedcov.

Britský variant vírusu prvýkrát hlásili v Spojenom kráľovstve vlani 14. decembra. Šírenie je v súvislosti s vekom osôb a pohlavím podobné ako u iných variantov. Tento variant je však nákazlivejší a rýchlejšie sa šíri.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že britský variant vírusu sa rozšíril už do 50 krajín a teritórií. Podobný variant z Juhoafrickej republiky (JAR) zaznamenali zatiaľ v 20 krajinách. WHO takisto uviedla, že tretí variant koronavírusu, objavený v Japonsku, môže ovplyvniť odozvu imunitného systému a vyžaduje si ďalšie preskúmanie. Japonsko o tomto variante informovalo 9. januára po tom, ako ho potvrdili u štyroch osôb, ktoré prišli do krajiny z Brazílie.

V Česku je už podľa údajov ministerstva zdravotníctva proti koronavírusu zaočkovaných približne 70 680 ľudí. Od začiatku pandémie tamojšie úrady potvrdili 883 906 prípadov nákazy a 14 215 súvisiacich úmrtí. V súčasnosti je v krajine nakazených 149 847 osôb.