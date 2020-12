Malý bojovník si od Ježiška prial len jedno: Jeho príbeh vám vtisne slzy do očí

Prianie, ktoré vás dojme k slzám. 4-ročný chlapček si tieto Vianoce želal len jedno. Ježiška poprosil, aby mu pod stromček priniesol nové srdiečko.

Ako uvádza portál News.com, malý bojovník William Bayliss z austrálskeho mesta Drysdale sa narodil s polovičným srdcom a za svoj krátky život musel podstúpiť množstvo operácií. Odborne sa jeho diagnóza nazýva hypoplastický syndróm ľavého srdca. Jeho ľavá časť srdiečka vyrástla iba na polovicu, a tým zaťažuje pravú časť, ktorá nevládze pumpovať kyslík do celého tela. Chlapček potrebuje nové srdce.

„Všetko, čo William chce na Vianoce, je nové srdce,“ píše na stránke GoFundMe, kde vytvorili pre 4-ročného bojovníka zbierku. Jeho rodičia Melissa a Beren uviedli, že chlapec už podstúpil operáciu srdca, ktorá mu mala pomôcť až do dospelosti, avšak nebola úspešná. „Bez ohľadu na to, čo vesmír hodí Willovi pod nohy, on bojuje ďalej. Sme v úžase nad tým, ako statočne prežíva všetky traumy,“ povedala jeho mama.

Týždeň pred Vianocami William dostal mozgovú príhodu a podľa jeho mamy to bola „najdesivejšia skúsenosť, akej boli svedkami. Sledovať ho, ako s tým bojuje a myslieť si, že odchádza z tohto sveta. Na to už ani neexistujú slová,“ spomína na hrozivé chvíle jeho mama a jedným dychom priznala, že sa pri tejto ťažkej situácii zrútila.

Will sa nakoniec z mozgovej príhody celkom rýchlo zotavil, avšak stále bojuje s arytmiou a ďalšími problémami. Chlapček strávil odmalička veľmi veľa času v nemocnici, kde sa spoznal so svojím najlepším kamarátom Kyeom (5). „Spoločne tvoria celé srdce,“ povedala Kyeova mama a prezradila, že keď sú chlapci pohromade, majú nesmierne veľa energie. „Prezývajú sa kráľ Kye a kráľ William,“ dodala.

William by mal kvôli arytmii stráviť v nemocnici niekoľko nasledujúcich týždňov. Ďalšou možnosťou liečby je transplantácia srdca, na ktorú malý bojovník čaká. Williamova hladina kyslíka je v súčasnosti okolo 80 percent, ale „ako bude rásť, pomaly bude hladina klesať, pretože bude vyvíjať väčší tlak na srdce, aby pumpovalo kyslík do väčšieho tela,“ uviedla. Rodina sa nevzdáva a veria, že spoločne zvíťazia.