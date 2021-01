Žena bojovala s alopéciou, 14 rokov si skrývala plešinu: Toto mi konečne pomohlo!

Mladá žena roky bojovala s vypadanými vlasmi. Kedy si konečne vydýchla?

Štrnásť rokov si skrývala plešaté miesta na hlave. Keď Chloe Thomas (26) z Bogalusu v Lousiane diagnostikovali alopéciu, všemožne sa snažila plešinu prekryť a podstúpila aj liečbu.

Prvýkrát si všimla, že plešatie, keď mala 12 rokov. Na hlave si našla "prázdne" miesto vo veľkosti mince. Časom sa však stav začal zhoršovať a vlasy jej masívne vypadávali. Chloe bola zúfalá. Navštívila dermatológa, no ten jej diagnostikoval ochorenie alopecia areata - autoimunitnú poruchu, ktorá zvyčajne vedie k nepredvídateľnému, nepravidelnému vypadávaniu vlasov, píše dailymail.co.uk.

Trávila hodiny tým, že si zakrývala plešiny česaním vlasov. Vlasy si tiež upravovala do drdolov, nosila aj príčesky a používala farebný suchý šampón. Majland minula na šampóny a krémy. „Najintenzívnejšiu liečbu, ktorú som vyskúšala, boli steroidné injekcie. Toto fungovalo u veľa ľudí, s ktorými som hovorila, ale, bohužiaľ, u mňa to prinieslo minimálne výsledky," hovorí.

V skustočnosti jej však pomohlo až to, keď si hlavu vyholila. Urobila tak po tom, keď jej vypadlo ďalšie veľké množstvo vlasov. Hovorí, že vtedy sa jej podarilo konečne prekonať neistotu a nadobudla stratené sebavedomie. "Hneď po oholení som sa cítila neopísateľne dobre," vysvetľuje žena, ktorá sa po vyholení hlavy cítila šťastná a spokojná s tým, kým je.

"Každý máme veci, ktoré nás robia neistými, ale zvyčajne nás tie isté veci nechajú vyniknúť. Je to desivé, ale akonáhle sa s nimi vyrovnáte, vaša nanovo získaná sebadôvera bude svietiť jasnejšie ako akákoľvek neistota," radí Chloe a dodáva: „Hovorte sami so sebou, akoby ste hovorili s niekým, koho ste milovali. Urobili by ste všetko, čo je vo vašich silách, aby sa cítili krásni, no nie? Zaslúžite si tú istú úctu a lásku."