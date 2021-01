Britskí vedci testovali desaťtisíce zdravotníkov: Prelomové zistenie o COVID-e

Po prekonaní koronavírusu môžeme byť chránení oveľa dlhšie, než sme si mysleli.

Britským vedcom sa podarilo zistiť, že pred opätovným nakazením týmto ochorením sme imúnni najmenej päť mesiacov. Netreba však zaspať na vavrínoch. Aj s protilátkami v tele sa vírus môže šíriť ďalej.

Imunita vydrží dlhšie. Vyplýva to zo štúdie vedenej britskou vládnou zdravotnou agentúrou Public Health England. Od júna do novembra minulého roka testovali naprieč Britániou takmer 21-tisíc zdravotných pracovníkov. Pravidelne skúmali, či práve mali vírus, alebo ho už prekonali. Medzi nimi sa našlo až 6 614 osôb s protilátkami, z ktorých iba 44 sa opätovne nakazilo. Nakazených bolo ďalších 318 testovaných, ktorí s vírusom do kontaktu nikdy predtým neprišli.

Napriek tomuto zisteniu je dôležité sa sústavne chrániť a dodržiavať nariadenia. Výsledky testov preukázali aj vysoké riziko opätovnej nákazy u ľudí, ktorí už ochorenie prekonali. Netreba podľahnúť domnienkam, že po chorobe sme kompletne vyliečení. COVID-19 sa drží v nose aj v hrdle, čím vedci varujú pred ďalším šírením, napriek získanej imunite.

V testoch plánujú pokračovať nasledujúcich 12 mesiacov, s cieľom zistiť, ako dlho imunita vydrží. Zaoberať sa budú aj britskou mutáciou vírusu, ktorá sa v čase prvého výskumu nešírila po krajine. Posvietia si aj na odolnosť účastníkov testu, zaočkovaných proti koronavírusu.