Výber mena pre bábätko rozdelil rodinu na dva tábory: Babička zúri, vnúčika tak odmieta volať

Takúto reakciu od babičky nečakali.

Čerstvá mamička sa posťažovala na stránke Reddit a požiadala o radu v chúlostivej situácii. Synčekovi dala meno po jej dedkovi a práve to bol kameň úrazu. Rodičia ženy sa pred rokmi rozviedli. Ako uviedla v príspevku, nebol to práve jednoduchý rozvod a jej mama sa s tým stále nevie vyrovnať. Výber mena pre bábätko preto len prilial olej do ohňa.

"Nedávno som porodila druhého synčeka. S partnerom sme mu dali meno Samuel. Môj partner to meno miluje a volal sa tak aj môj dedo z otcovej strany," cituje jej slová portál Mirror. "Moji rodičia sa pred rokmi rozviedli a bolo to veľmi komplikované. Moja mama a svokra sa po rozvode poriadne chytili," napísala a dodala, že svokra podporovala syna, aby išiel ďalej. "Odvtedy moja mama nenávidí moju babku aj dedka. Napriek tomu, že obaja už zomreli," stálo v príspevku.

Keď mame povedala meno, ktoré synčekovi vybrali, zahlásila, že ho tak volať nebude. "Z čistého hnevu a návalu emócií po pôrode som jej povedala, že ak ho tak nebude volať, nebude ho môcť vidieť," pokračovala zúfala mamička, ktorá nevie, čo má teraz robiť.

Pod príspevkom sa objavila záplava podporných komentárov. "Je voči vám neúctivá," napísala jedna užívateľka. "Rozumela by som jej postoju, ak by ste pomenovali syna veľmi neobvykle... napríklad Démon, ale Samuel je pekné meno," pridala sa ďalšia. "Povedal by som jej, aby dospela a správala sa ako dospelá osoba, pretože to nie je o nej," písalo sa v inom komentári.