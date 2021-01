Odkedy vojak Ján začal s TÝMTO koníčkom, nebol ešte chorý: Len pre silné povahy!

Ján Tomko (42) z Rochoviec pri Rožňave sa drží vo výbornej kondícii vďaka svojmu koníčku.

Tento profesionálny vojak sa často a rád otužuje, vďaka čomu je zdravý a v dobrej psychickej pohode.Nový Čas ho zachytil, ako v 8-stupňovom mraze sekal dieru v ľade priehrady pri obci Dedinky a potom s chuťou vhupol do studenej vody.

Voda mala len dva stupne, no on si tento kúpeľ očividne užíval. „Odporúčam to každému, samozrejme, po konzultácii s lekárom. Stačí, keď sa začne s obyčajným sprchovaním studenou vodou. Potom to príde samo a kúpanie vonku aj v zime sa stane elixírom zdravia. Veď ja som sa v decembri kúpaval v potoku ešte ako dieťa,“ pochválil sa. V studenej vode Dediniek vydržal 7 minút a potom v sprievode dcéry odkráčal po zamrznutom ľade na breh.

Poradili mu to výsadkári

Gemerčan Ján čaru otužovania podľahol pred piatimi rokmi, keď mu to poradili kamaráti, žilinskí paragáni z piateho pluku špeciálneho nasadenia. „Organizovaný nie som v žiadnom klube ľadových medveďov či tuleňov, ale studená voda a pobyt v nej mi robí dobre,“ pochvaľuje si profesionálny vojak.

„Cítim sa fit a môžem potvrdiť, že za ten čas som nebol chorý, pestujem si tak imunitu,“ dodal Ján, ktorému mrazivá voda Palcmanskej Maše pri obci Dedinky očividne robila dobre. Spoločnosť mu robila dcéra Laura (9), ktorá rovnako ako ocino začala s otužovaním. Do jednej z najchladnejších nádrží na Slovensku však v mraze ešte nevošla.

„V tejto sezóne som v chladnej vode asi siedmykrát, ale v Dedinkách je to moja premiéra. Po takomto kúpeli cítim psychickú vzpruhu, odvahu. Predsa len vo vojsku mám dosť náročnú prácu a otužovanie ma napĺňa. V studenej vode sa rýchlo uvoľnia myšlienky. Navyše chodievam ráno aj behávať, ale len v trenírkach,“ zdôraznil otužilec.

