Nevesta si vybrala šaty, v ktorých jej vidno jazvu: Bude vám zle, čoho sa dopustila ženíchova rodina

Vytknúť výber svadobných šiat neveste, ktorá má na tele jazvy, nie je nikdy dobrý nápad.

Frustrovaný budúci ženích hovorí, že bol zhrozený, keď jeho sestra kritizovala jeho snúbenicu za svadobné šaty, ktoré by jej na kľúčnej kosti ukazovali jazvu. Kritičku okamžite vyškrtli zo zoznamu hostí.

Ženích sa so svojimi starosťami podelil na sociálnej sieti Reddit, kde vysvetlil, že jeho nastávajúca prišla k jazve po strašnej autonehode, ktorá si vyžiadala život jej mamy. Ženíchova sestra si nejaké narážky neodpustila ani v minulosti, no teraz to nabralo dramatické rozmery, keď sa pustila do kritiky svadobných šiat.

„Moja snúbenica ich ukázala mojej sestre,“ napísal ženích. "Nevidel som ich, ale povedali mi, že sú to šaty so špagetovými ramienkami. Moja snúbenica má tieto veci rada. Sestra to každopádne videla a zbláznila sa. Začala kritizovať jej voľbu a povedala, že mala mať vysoký golier alebo šaty so šperkom, ktorý by zakryl jazvu. Pohádali sa," opisuje vyhrotenú situáciu ženích s tým, že keď sa to dozvedel, pochytil sa so sestrou aj on. Tá výmenu šiat argumentovala tým, že hostia sa aspoň nebudú sústrediť na jazvu a nebude tak témou rozhovorov a klebiet.

"Povedal som jej, že nie je na našu svadbu pozvaná. Pol hodiny sme sa hádali, potom som odišiel." Dráme však ani zďaleka nebol koniec. Svoje si musel povedať aj zvyšok rodiny. "Volala mi mama a otec a nadávali mi, že moja sestra plače, keď som ju nepozval, a že nemám právo ju nepozvať,“ pokračuje príbeh. "Je to moja sestra a len sa snažila pomôcť, poradiť a vyhnúť sa akejkoľvek 'zbytočnej' dráme na svadbe. Mama mi povedala, že snúbenica si šaty môže nechať, ale ako neutrálne riešenie mi navrhla svadobný šál. Po tomto som prestal reagovať na telefonáty a správy mojej matky," zaujal rázne stanovisko ženích.

Používatelia Redditu zaujali jasný postoj a stranu chytili budúcim manželom. Zhodli sa na tom, že nevesta si môže vybrať šaty, aké chce, a ak sestra chce byť na svadbe, tak až po tom, čo sa ospravedlní a uzná svoje pochybenie.