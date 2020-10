Fotky zo svadby vyvolali pohoršenie, zabudla sa nevesta obliecť? Uvidíte tie šaty, pochopíte

Prejsť sa svadobnou uličkou v nádhernej bielej róbe je snom asi väčšiny žien. Výber šiat na trhu je nesmierne rozmanitý a každá nevesta si určite príde na svoje. Táto jedna však pustila uzdu fantázii a jej šaty boli naozaj šialené. Trúfli by ste si?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, nevesta sa očividne riadila pravidlom „menej je niekedy viac“ a svadobnou uličkou sa prešla v úplne priehľadných šatách. Svadobčania len nemo zízali a nemohli si nevšimnúť, že si nevesta pod šaty obliekla tangá a podväzky.

Fotka zo svadobného obradu skončila na sociálnej sieti Reddit a mnohí sa nad výberom jej šiat pohoršovali. Podľa niektorých sa jej šaty podobali skôr na spodnú bielizeň a označili ich za „nevkusné“. „Myslím, že vyzerá skvele, ale určite sa to nehodí ako svadobné šaty,“ uviedla žena, ktorá príspevok zdieľala.

„Má plné právo nosiť to, čo sa jej páči. A ja mám plné právo myslieť si, že to, čo má na sebe, je úplne nevkusné,“ znel ďalší komentár. „Zdá sa, že v šatníku došlo k zámene,“ nemohla si jedna žena odpustiť a doplnila ju ďalšia: „Počúvajte, zbožňuje dobré škandalózne šaty, ale toto je spodná bielizeň“.

Padol aj názor, že ak by si nevesta dala pod priehľadné šaty bielu spodnú bielizeň, nemusela by to byť až taká tragédia, avšak tangá a podväzky počas celého svadobného dňa už boli trošku cez. Pod príspevkom sa objavil aj pochvalný komentár: „Obdivujem jej sebadôveru a snívam o tom, že by som mala aspoň zlomok z tej jej“. Čo si o tom myslíte?