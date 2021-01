Veľké zlyhanie na strelnici: Ivona Fialková v stíhačke ďalšie body nezískala

Sobotňajšie stíhacie preteky 5. kola Svetového pohára biatlonistiek v nemeckom Oberhofe sa skončili triumfom Tiril Eckhoffovej (30).

Tridsaťročná nórska reprezentantka potvrdila prvé miesto z piatkového šprintu a v náročných podmienkach vyhrala systémom štart-cieľ, hoci v dramatickej koncovke musela odraziť nápor krajanky Marty Olsbuovej-Röiselandovej. Dosiahla tak osemnáste individuálne prvenstvo v SP v kariére.

Druhá Olsbuová-Röiselandová stratila vďaka čistej streľbe na víťazku len polsekundy, na tretej priečke finišovala Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová (+43,0). Jediná Slovenka na štarte Ivona Fialková prišla do cieľa na 49. mieste (+5:47,9 min.), absolvovať musela až sedem trestných okruhov. Do pretekov išla so stratou 1:44 minúty ako 28., ale zlyhala na strelnici a nemohla tak pomýšľať na zisk ďalších slovenských bodov do poradia SP.