Skvelá Vlhová si upevnila vedúcu pozíciu: V zjazde za sebou nechala najväčšie rivalky

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) bodovala druhýkrát v tejto sezóne v zjazde Svetového pohára.

V sobotnej súťaži v St. Antone obsadila dvanástu priečku, keď za víťaznou Taliankou Sofiou Goggiovou zaostala o 1,70 sekundy a poistila si vedenie v celkovom poradí SP. Druhá skončila domáca Rakúšanka Tamara Tipplerová (+0,96 s), tretia bola Američanka Breezy Johnsonová (+1,04 s).



Vlhová obsadila v prvých dvoch zjazdoch zimy vo Val d'Isere 26. a 33. miesto. Medzi prestížnymi slalomami v Záhrebe a Flachau sa rozhodla absolvovať aj rýchlostný víkend v Rakúsku, kde jej technickejšia trať mohla vyhovovať viac ako vo francúzskom stredisku. Odstupmi za najrýchlejšími lyžiarkami to potvrdila už v tréningoch. V pretekoch sa so štartovým číslom 18 po dojazde zaradila na desiatu pozíciu, predstihli ju ešte dve súperky, no

"Celkom som spokojná, boli tam trošku chybičky, ale keď to zhrniem, veľmi sa teším, že mám body. Vždy si verím v čo najlepší výkon, ale v zjazde je to ťažšie, lebo je veľmi veľa rýchlych pretekárok. Verila som v umiestnenie v elitnej desiatke, mohla som sa tam dostať, ale drobné chybičky ma to stáli. V porovnaní s Val d'Isere, kde to pre mňa bolo veľmi náročné, mi tento zjazd sadol, je technický, točivý. Veľmi sa mi páčil, aj keď tam boli pasáže, na ktoré som si musela dať pozor. Musím sa vyjazdiť a dať dokopy rýchlosť s technikou, myslím si, že každými pretekmi by to mohlo byť lepšie," povedala Vlhová pre RTVS. V nedeľu o 11.30 h na ňu čaká super-G.

Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka (637 bodov) zvýšila náskok na čele celkového poradia pred svojou najbližšou prenasledovateľkou Michelle Gisinovou zo Švajčiarska, ktorá skončila až dvadsiata (498). Na tretej priečke je už Goggiová (402), ktorá suverénne triumfovala agresívnou jazdou bez vážnejšej chyby. Slávila deviate víťazstvo na podujatiach SP, v zjazde sa presadila druhýkrát za sebou, vo Val d'Isere bola druhá a prvá a vedie hodnotenie disciplíny.

"Nebola som si istá, či sa dostanem do vedenia. Myslím si, že kľúčové bolo, ako som zaútočila v poslednej pasáži. Vedela som, že vo vrchnej časti sa nebudú tvoriť výrazné rozdiely, od polovice trate som do toho išla naplno. O tom je zjazd," povedala 28-ročná Goggiová podľa portálu laola1.at.