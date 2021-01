Žena bojovala v nemocnici s COVID-19 vedľa svojej mamy: Po tom, čo videla, už nebude ako predtým

49-ročná Anabel Sharma sa spolu so svojou 76-ročnou matkou menom Maria Rico nakazila koronavírusom. Bojovali bok po boku na jednotke intenzívnej starostlivosti, no jej mama na následky ochorenia nakoniec zomrela.

Ako informuje portál Daily Mail, Anabel Sharma a jej rodina z Veľkej Británie ochoreli na koronavírus na konci minulého roka. Ochorenie domov priniesol je malý 12-ročný syn Isaac po septembrovom návrate do školy. Vírusom sa nakazila celá ich rodina. Okrem Anabel a jej syna Isaaca ochorel aj jej 47-ročný manžel Bharat a dvaja ďalší synovia, 22-ročný Jacob a iba 10-ročný Noah. Jej zosnulá mama mala pozitívny test na koronavírus ako posledná.

Anabel Sharma wants to raise awareness of the devastating reality the pandemic continues to have on many. Uverejnil používateľ Metro Nedeľa 3. januára 2021

Matku a dcéru spolu odviezli do nemocnice Leicester Royal Infirmary v polovici októbra, kde ich neskôr dali na lôžka hneď vedľa seba. Postele sa v nemocnici uvoľnili pre obe len preto, lebo v ten deň umreli štyria ľudia. Maria ochoreniu podľahla 1. novembra, 24 hodín po tom, čo sa dvojica spoločne vyfotografovala držiac sa za ruky. Anabel musela mať na hlave nepretržite kyslíkovú masku, ktorá jej vtláčala kyslík do pľúc. Pri rozlúčke s milovanou mamičkou si ju však dala dole. Pohrebu svojej mamy sa kvôli okolnostiam nemohla zúčastniť, tak ho pozerala len naživo priamo z nemocnice.