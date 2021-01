Muž zomrel na COVID-19 iba 10 dní po svojej manželke: Z toho, kde sa nakazili, zviera srdce

Veľká rodinná tragédia! Manžel zomrel iba 10 dní po smrti svojej ženy. Dôvod je srdcervúci.

Mike Bruno († 59) a jeho manželka Carol († 59) z amerického Chicaga skonali iba pár dní po sebe. Obaja sa totiž nakazili zákerným koronavírusom. Ochorenie COVID-19 sa im napokon stalo osudným.

Ešte smutnejším je fakt, že manželia sa nakazili od svojich vlastných detí, informuje britský denník Daily Mirror. Ich dcéra Michelle, ktorá je kaderníčka, ponúkla bratovi Joeovi, že ho ostrihá u neho doma, aby nemusel chodiť počas pandémie do salónu. Iba pár dní predtým bola testovaná s negatívnym výsledkom. Ako dodal Joe, do jeho bytu prišla sestra a bola prítomná aj ich matka Carol. Všetci však podľa jeho slov mali nasadené rúška, dodržiavali odstup a vetrali. Michelle mala predtým byť dokonca niekoľko dní v karanténe. O pár hodín všetci členovia rodiny začali pociťovať covidové symptómy.

"Nikdy sme si nemysleli, že sa nám takéto niečo stane a stalo sa. Tento vírus je skutočne neľútostný a útočí brutálnymi spôsobmi," uviedol nešťastný Joe, ktorý prišiel o oboch rodičov. Dodal, že pociťuje obrovskú vinu za ich smrť, no jediné, čo ho utešuje, je to, že sú už obaja rodičia spolu. Otec nevedel, že mama zomrela, odišiel 10 dní po nej. "Urobil by som všetko pre to, aby som ich vrátil späť, no som rád, že sú opäť spolu," dodal zronený Joe.