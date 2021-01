Posledná rozlúčka po samovražde Lučanského († 51): Na toto môže rodina bývalého policajného prezidenta zabudnúť!

Rodina smúti. Počas víkendu sa k tragickej smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského († 51) vyjadrili manželka aj syn.

Z ich slov cítiť veľký žiaľ za milovanou hlavou rodiny, ktorú by mal v najbližších dňoch čakať pohreb. Po smrti príslušníkov policajného zboru je zvykom, že ich sprevádzajú aj oficiálne pocty ako zahalenie rakvy do štátnej vlajky či postavenie čestnej stráže ku katafalku. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V prípade Lučanského však k tomu nedôjde. Prečo? Lučanský spáchal samovraždu vo väznici v Prešove. V súčasnosti kompetentné orgány vyšetrujú, ako k jeho smrti došlo a rodina sa pripravuje na poslednú rozlúčku s Lučanským, ktorý by podľa informácií na sociálnych sieťach mohol byť koncom týždňa v Štrbe.

Pohreby sa v prípade bývalých príslušníkov policajného zboru konajú často s účasťou štátu. Podľa zákona po dohode s rodinou policajtovi alebo vojakovi môže zabezpečiť pohreb služobný orgán. Zahŕňa to aj bývalých príslušníkov, ktorí by tak dostali napríklad uhradené náklady na pohreb do výšky 232 € alebo počas rozlúčky im preukážu pocty. Medzi ne patrí zahalenie rakvy do štátnej vlajky, postavenie čestnej stráže ku katafalku, sprievod rakvy čestnou jednotkou či skončenie obradu hymnou a salvami čestnej jednotky.

Tieto pocty však Lučanský oficiálne dostať nemôže, keďže zákon myslí na to, keď príslušník spácha samovraždu. „V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustanovenie § 71 ods. 2 tohto zákona, podľa ktorého sa tieto pocty upravené v § 76 neposkytujú policajtovi alebo bývalému policajtovi, ktorý bol poberateľom dôchodku z výsluhového zabezpečenia a zomrel v dôsledku sebapoškodenia. Minister vnútra vyslovil úprimnú ľútosť a sústrasť pozostalým,“ povedala Barbora Túrosová z ministerstva vnútra.

Spoveď manželky

Počas víkendu prehovorila aj manželka Martina Lučanská. Od ministra vnútra Romana Mikulca žiadala aj vyvesenie čiernej vlajky na budove ministerstva ako vzdanie úcty Lučanskému. „Nemám silu vyjadrovať sa k momentálnej situácii o smrti môjho manžela, bez ktorého môj život stratil zmysel, a bolesť, ktorú držím v sebe, je natoľko ťažká, že len vďaka svojim deťom, ktoré sú mi v tejto chvíli najväčšou oporou, dokážem ustáť toto najťažšie obdobie môjho života,“ povedala Lučanská.

„Medializované informácie o potknutí sa o papuču a zranení oka presne vystihujú, čo by Milan povedal, aby bitku nepriznal. Ja som ho však videla na smrteľnej posteli. Nesmela som ho odkryť, lebo inak sa mi jeho „po zuby ozbrojení ochrankári” zo ZVJS vyhrážali, že mi viac nedovolia, aby som pri ňom bola. Prečo sa asi tak báli, aby som videla jeho telo?

Jediné, čo som videla, bola jeho hlava a krk. Ten bol, mimochodom, úplne čistý, bez šrámov po údajnom obesení. Čakáme na výsledky pitvy,“ dodala zronená manželka. Katarína Nováková zo ZVJS reagovala jasne: „V tejto súvislosti uvádzame, že manželka M. L. po celý čas jej návštevy v nemocnici sedela pri jeho lôžku a hladkala ho po ruke, nepokúšala sa ho odokryť a ani o takúto možnosť nežiadala príslušníkov ZVJS.“ Príslušníci väzenskej stráže len strážia hospitalizovaného a nerozhodujú o tom, čo sa s ním bude diať. „O tejto skutočnosti môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár zdravotníckeho zariadenia. Dôrazne odmietame tvrdenia p. Lučanskej o údajnom vyhrážaní sa jej osobe, nakoľko tieto tvrdenia nie sú pravdivé.“

Primár reaguje

Špekulácie o tom, že by Lučanského mal na začiatku jeho väzby niekto zbiť, vyvracia primár Centrálneho príjmu Univerzitnej nemocnice v Bratislave Július Hodosy, ktorý videl lekársky záznam z Ružomberka, kde Lučanskému operovali zranenie oka v prvej polovici decembra. „Pri takej definícii bitky, kde očakávam viac úderov, tak v podstate bolo poranené len oko, a to nejako moc nenasvedčuje, že mohlo dôjsť k bitke ako takej, lebo to jednoducho nejde dohromady,“ skonštatoval pre TV Markíza s tým, že môže povedať, že pád na kovovú posteľ je možný mechanizmus, akým zranenie mohlo vzniknúť.