Remišová otvorene o úskaliach vo svojom rezorte: Tieto problémy a výzvy jej nedajú spávať

Veronika Remišová (Za ľudí) si ako líderka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie viac ako inokedy uvedomuje veľké výzvy, pred ktorými Slovensko stojí. Uviedla to pre TASR.

"Sme na križovatke a buď budeme investovať do inovácií a rozvoja ľudského potenciálu, kreativity a nápadov, alebo budeme zaostávať," zdôraznila s tým, že Slovensko musí vytvoriť podmienky pre postupnú digitálnu transformáciu všetkých oblastí spoločnosti na zvýšenie kvality života občanov, zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a celého hospodárstva a na zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy.

"Potrebujeme využívať digitálne nástroje v oblasti boja s dezinformáciami a strategickej komunikácie, ako aj pri nasadzovaní nových technológií a inovácií naprieč verejnou správou," doplnila Remišová s tým, že je rada, že sa tieto priority podarilo presadiť aj do národného Plánu obnovy a odolnosti. Myslí si, že investícia do inovatívnej, zelenej, digitálnej a modernej ekonomiky prinesie Slovensku úspech, prosperitu a je to aj investícia do budúcnosti.

Ako podotkla, vo svojom rezorte sa stretla od začiatku svojho pôsobenia s viacerými úskaliami. "Štátna správa je dosť ťažkopádna, mnohé procesy nefungovali a museli sme ich nastavovať nanovo," vysvetlila ministerka. Na pôde ministerstva však našla šikovných ľudí, ktorí majú chuť veci meniť a zlepšovať. "Problémom sú aj vykolíkované územia a slabá spolupráca medzi jednotlivými ministerstvami a ďalšími inštitúciami, najmä v IT oblasti. Zmeniť takto nastavenú 'firemnú kultúru' trvá veľmi dlhý čas," uzavrela Remišová.

Ako znovu zdôraznila, rezort aktuálne vytvára tím expertov, ktorí budú riadiť práve prepájanie štátnych inštitúcií a koordinovanú digitalizáciu štátu. Prvé otvorené pozície zverejní rezort po Novom roku. "Kto sa chce zapojiť a reálne ovplyvniť budúcnosť pre milióny občanov a státisíce podnikateľov - už nikdy nebude mať lepšiu príležitosť," okomentovala Remišová a zároveň vyzvala všetkých IT odborníkov, aby sa do jej tímu pridali.