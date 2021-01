Prvotriedny vandalizmus: Nespokojní ľudia poškodili domy šéfov amerického Kongresu

Vandali zničili nápismi a kresbami nehnuteľnosti šéfov oboch komôr amerického Kongresu Nancy Pelosiovej a Mitcha McConnella.

Autorom hanobiacich nápisov a kresieb sa nepáči, že sa Kongres nedohodol na zvýšení jednorazového príspevku, ktorý má Američanom pomôcť prekonať negatívne dopady pandémie Covid-19.

Na dome vodcu Senátu McConnella v Kentucky sa v sobotu objavil nápis "Kde sú moje peniaze" a na okno niekto napísal "Mitch zabíja chudobných". Ďalší hanobiaci výtvor bol pod poštovou schránkou.

Na dom vodkyne Snemovne reprezentantov Pelosiovej v San Franciscu vandali počas novoročnej noci nakreslili bravčovú hlavu a nastriekali červenú farbu ako krv. Na garážových vrátach potom stáli nápisy "2000 dolárov", "Zrušte nájomné!" či "Chceme všetko". Polícia po vinníkoch pátra.

Snemovňa, v ktorej majú demokrati väčšinu, už v pondelok schválila zvýšenie jednorazovej pomoci zo 600 na 2000 dolárov, ako to požaduje prezident Donald Trump. McConnell ale v utorok zablokoval okamžité hlasovanie v Senáte.

Prejavy vandalizmu šéf Senátu odsúdil. "Počas svojej kariéry som obhajoval prvý dodatok (ústavy) a právo na pokojný protest. Cením si všetkých ľudí v Kentucky, ktorí sa zapojili do demokratického procesu, a to bez ohľadu na to, či so mnou súhlasia, alebo nie. Toto je ale niečo iné. Vandalizmus ani politika strachu v našej spoločnosti nemajú miesto, "uviedol. Dodal, že sa on ani jeho žena nedajú zastrašiť a že dúfajú, že ich susedmi v Louisville "výlevy radikálov" moc neobťažujú.

Vláda teraz začala posielať miliónom Američanom nižšiu jednorazovú pomoc, teda 600 dolárov. Majú na ňu nárok tí, ktorých ročný príjem nepresahuje 75 000 dolárov.